因復活節假期關係，本周提早執筆。正當筆者（曼爸）思索題目之際，恰巧正播映英格蘭對聖馬力諾的世盃外賽事，筆者就跟曼仔說︰「呢隊聖馬力諾犀利喇，歐洲吞拿魚級魚腩，踢足三十幾年，只贏過一場。得失球差次次都係入得三兩球，失四十幾球嗰隻！」曼仔一臉迷惘，正要詢問，筆者卻正色道︰「但多年來不管聖馬力諾怎樣輸掉比賽，他們依然繼續參與，有尊嚴地、富體育精神地，跟英格蘭完成一場『又輸』的比賽。輸波，但冇輸陣。學識贏之前一定要學識輸，善敗者不亡。」香港人，振作。

本周要加油的還有大學同學D，本來說4月才來英國，但突然一家四口在3月底就提前到了伯明翰。明白的。此地一為別，孤蓬萬里征，一家人齊上齊落，也不算是孤蓬了。在此祝「大同」D一家順利，一生平安。

有網民嘆匯兌損失40萬 幸近日英鎊稍回順

近日不少朋友都突然「加速」離港，而離港其中一項重要事就是匯錢，人到錢到方心安。不少朋友跟筆者抱怨，由去年9月起英鎊踏入一段持續半年的升浪，也別說去年3月那個52周低位的1英鎊兌8.8港元了，眼睜睜看着英鎊由去年9月1日英鎊兌9.8港元，急升至今年2月1日英鎊兌11港元，半年間急升超過12%，很傷！有fb移民專頁還有網民抱怨，匯兌損失約40萬！還好最近英鎊稍稍回順，尚未「唱錢」的朋友，「飛雲」在等你呢！

「唱錢」蝕匯價，筆者感同身受，經驗不寡。但筆者想安慰的是，永沒有幾個人能摸底買，也永沒有幾個人能摸頂賣。如果要說低位，自1971年8月英鎊脫離匯率制度後，1976年曾造出1英鎊兌7.68港元歷史低位，而2007年又曾造出1英鎊兌16.36港元歷史高位，這裏相差超逾一倍，你有時光機或水晶球嗎？筆者記得許多年前曾訪問泰國通胡慧沖，Roger說別人常常問他「喺泰國邊間揼骨最正？」，而他總是回答「你行到攰然後入去揼嗰間，就係最正！因為你而家有需要吖嘛，實正㗎！」對，正是「需要」兩個字。當然，需要還需要，省得一毫還一毫，最浪漫的朋友也不會隨意找一家最貴的就去匯兌，最沒所謂的朋友也會看看英鎊何時跌一些才行動，人之常情嘛。

兌現金入境難交代 銀行匯款蝕手續費

至於「唱錢」，坊間有數個門路，首先並不推介兌現金或透過銀行直接匯兌，皆因攜帶大量現金入境，隨時被問到「口啞啞」；而且將來想於英國的銀行存入現金的話，亦會因為英國十分重視洗黑錢這回事，銀行會跟你「慢慢傾」；再者，香港找換店的匯率相對也不算好吧。至於銀行匯兌，去過旅行的你應該知道，一般匯價與手續費也不便宜。

餘下坊間較推介的方法，其一是透過IB（盈透證券）作匯兌，不少朋友說依匯率與手續費來說，此方法最「筍」，匯價最貼市，但證券賬戶會收取10美元（約78港元）月費，除非該月證券交易佣金超過10美元，或閣下要放置10萬美元（約78萬港元）或等值，方獲豁免月費；若結餘在2,000美元（約15,600港元）以下，月費更會增至20美元（約156港元）。而且，IB每月只能免費提款一次，其後每次提款均會收取7英鎊（約75港元）手續費。

Wise重視匯款來源 達某一數額阻截匯款

筆者則使用Wise（前稱Transferwise）的方式匯款，為免冒匯兌損失風險，約分開60次以上「唱錢」到英國戶口，成本較平均。Wise相對IB來說並非最便宜之途，但毋須繳月費，相對方便；而且當申請了borderless戶口之後，更可獲取debit卡，方便英國日常使用。這裏筆者要提一段小插曲，就是Wise也十分重視匯款來源，當筆者匯到了某一個數額之後，Wise開始阻截筆者的匯款，並要求資金來源證明，方讓筆者繼續使用。雖然有點麻煩，但筆者反倒欣賞這種認真，因為越認真調查越彰顯筆者的身家清白。最後，文件順利補上，匯款安全抵達。

撰文、攝影：曼爸

傳媒人，紐卡素擁躉，討厭曼聯，偏移居曼市。深信天為被地為席，此心安處是吾家。

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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