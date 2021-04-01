本地玩具收藏家「香港胡生」收藏了大量《反斗奇兵》（Toy Story）的精品玩具，都是市面斷市的絕版產品，而且大部份都是由世界各地搜羅的罕見產品，90年代至今的《反斗奇兵》產品都能見到，香港胡生特別在復活節市集開設賣場，讓粉絲欣賞和購買。

「ToyStory SuperFans HK（香港胡生）」早前在深水埗的Playmaxx開設過《反斗奇兵》主題展，展出大量《反斗奇兵》產品，如今更在荔枝角復活節市集販售過千件絕版產品，大部份都只有一件，有大型的搪膠產品，亦有小巧的匙扣，產品種類五花八門，部份更可能是大家童年玩過的絕版玩具，可以讓大家重拾童年回憶。 香港胡生約一年只舉辦一次實體絕版賣場，錯過的話就要等待明年了，所以《反斗奇兵》粉絲務必一到，唔買都可以去睇下！

荔枝角復活節市集同場更有多個本地原創設計單位參與，包括手工皂、手工飾品、布藝創作、手繪設計成品等，亦有印度手繪和天然香薰等，可謂復活節的好去處。

日期：4月2至7日

時間：中午12時至晚上7時

地點：荔枝角青山道646號豐華工廠大廈3樓B室

記者：馬子聰

編輯：鄒仲安

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