香港人工作繁忙壓力大，經常熬夜引致黑眼圈，中醫認為黑眼圈有兩種，分別是結構型黑眼圈和血管型黑眼圈，兩者成因不同。

結構型黑眼圈：呈凹陷黑色

結構型黑眼圈是呈凹陷型的，很多時候都是黑色的。第一、是因為陰影造成的；第二、黑色屬腎，所以中醫認為這種黑色黑眼圈是由於腎虛所引起的。這類型腎虛型的黑眼圈人士，還會同時伴隨頭暈眼花、健忘、腰酸腿軟、尿頻等一系列的腎虛症狀。

中醫認為腎主骨，如果先天性腎虛，就會出現先天性的眼框骨的凹陷。另外，如果因為後天睡眠不足、房勞過多等引起腎陰虛損，可以令身體出現提早衰老的情況，當中包括陰虛導致皮膚的骨膠原流失，以及腎虛出現的眼框骨流失的情況。

針對黑色及腎虛型的黑眼圈，可以加強注重補腎養陰，針對皮膚骨膠原流失及眼框的骨質流失問題。除了中藥內服調理身體外，還可以配合針灸，選擇一些滋補肝腎的穴位，改善腎虛的黑色黑眼圈之餘，亦都可以養肝明目，令眼睛更加精靈明亮。

血管型黑眼圈：呈青色或紫色

血管型黑眼圈的黑眼圈，很多時候表現出來的是紫色或青色的黑眼圈，是因為血液循環不佳引起的問題，這種患者通常會有過敏性鼻炎，亦即是鼻敏感的問題。如果是因為鼻敏感引起的眼圈，應該從治療鼻敏感的方向入手，中醫認為是肺脾腎的不足問題。由於眼部及鼻的周圍血管相連，鼻敏感引致旁邊的微循環變差，令眼周的血液循環也變差。

此外，如果平時容易心情緊張、易怒，原來都可以形成青色或紫色黑眼圈，主要是因為肝鬱氣滯引起的血瘀問題。要分辨這一種的黑眼圈，主要可以仔細留意黑眼圈的顏色，一般多為青色或紫色，直接按壓在黑眼圈的表面，可以觀察到黑眼圈有減淡的情況，因為按壓後可以改善血流不暢的情況。

調理心情 活血化瘀可改善黑眼圈

情志與肝相關，心情不舒可以令肝氣鬱結，導致氣滯血瘀的發生。針對改善因為氣滯血瘀造成的黑眼圈，可以使用疏肝養肝的藥物，另外針對血瘀可以加強使用活血化瘀的中藥。當然配合面部的針灸，更加有效改善面部及眼周的血液循環，改善黑眼圈自然事半功倍。

撰文：香港註冊中醫何慧欣

編輯：鄒仲安

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