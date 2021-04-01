香港每天都有數以千百計的動物正在尋找可以安居的地方，你願意為這些孩子帶來希望和曙光嗎？以領養代替購買，你也可以給牠一個溫暖的家。《每日一領養》為你提供尋家孩子的資訊，今天的主角是來自愛護動物協會的Honu。

名字：Honu

品種：中華花龜

性別：雌性

年齡：未能推算

位置：香港愛護動物協會灣仔中心

領養編號：500491

其他事項：Honu猶如一位小混混，會欺負其他龜龜；會伸手打，又或者咬，十分霸道。但當只有自己在缸裏時，牠就變得相當文靜，會長期待在水中思考「龜生」。Honu雖然對其他龜龜顯得十分強悍，但同時牠亦很膽小，一有任何動靜便會將頭縮起來。此外，Honu亦是一名雞肉愛好者；如希望能夠與牠多一點互動，不坊試試將雞肉餵給牠吧。如果你對Honu有興趣，歡迎你來愛協探望牠。

愛護動物協會資訊

豁免牌照號碼：ORG-00002

官方網站﹕https://www.spca.org.hk/ch/

以上資料的最後更新日期為2021年3月30日，詳細領養資訊可瀏覽愛護動物協會的官方網站，領養申請的接收及批核將由該機構全權負責。

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