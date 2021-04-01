今年農歷新年期間，有數宗懷疑因民間非法燃放煙花，家中寵物因煙花巨響而受驚，被活生生「嚇死」 。聲音恐懼症一直以來都是都巿中家養犬貓最常見的問題之一，鬧巿中各種不同的聲響對於小動物而言，都可能是震耳欲聾的巨響；如果該聲響與牠們以往一些不快經歷有所連結的話，衍生的行為問題可能更難解決。

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在動物行為學的角度，小動物的心理壓力可以細分為不同程度：「害怕」（Fear）是指只要小動物一離開危險，或是以食物等利誘作引導，短時間就能夠自己平復下來；「恐懼」（Phobia）則是無論你用任何利誘作引導，都不能即時讓牠適應及平復，就好像是人類在極度恐慌時會失去邏輯思考一樣。當有足以引起恐懼的聲音出現時，在恐懼狀態下的動物會呈現出如顫抖、流口水、躲藏、尋求主人注意和嘗試逃跑等反應。

治療聲音恐懼症

現時治療聲音恐懼症的方向主要有三個：

第一是環境管理，主人可以盡量避免家中寵物接觸或聽到會令牠覺得不安的聲音，使聽覺刺激最小化。例如若家中小狗一聽到打雷聲就會感到恐懼，主人可以在雷雨發生前關好門窗以阻隔雷聲。此外，主人亦可以在屋內設置一個安全的躲避空間，例如在寵物自己的籠內、床底等，讓小動物可以有一地方躲避。主人可以給小動物蓋上毛巾，為牠們增加安全感。

第二是行為訓練，主人可以透過減低刺激源的強度，以食物等利誘與小動物進行反制約訓練，例如將牠們恐懼的聲音錄下，減低音量再播出，同時給予牠喜歡的食物。希望可以令刺激源與牠最愛的獎勵連結，透過建立新的正面回憶來代替以往不愉快的經歷。此外，主人亦可以加入分心訓練，即是當進行正向連結訓練時，在旁邊製造一些不會讓動物害怕的聲音，例如口哨聲、撕紙箱的聲音或有節拍的打鼓聲等，如果動物能因此而分心，則證明牠能在壓力下進行正常生活，主人可以在這時候給予獎賞，進一步加強正面連結。

第三是藥物治療，如以上方法都未能有效改善小動物對聲音的恐懼反應，主人可以向獸醫諮詢有關抗焦慮藥或減低反應藥物等治療。

資料來源：Science monthly tw, petmily

撰文：黃雅純

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