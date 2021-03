120年前的夢魘,仍然纏繞着中國人。

今年是辛丑年,八國聯軍攻打北京,慈禧太后逃亡,結果簽下《辛丑條約》,賠償巨款。中共認為那是列強欺凌中國人的鐵證,今天中共代表偉大的民族復興,洗脫百年恥辱,西方高高在上,指指點點,中國人已不吃這一套。對中共而言,為了論證偉大民族復興之必然性,120年前八國聯軍的故事,必須切合這主旋律,即使真實情況另有內情,也要修改到符合新劇本,究竟120年前發生了什麼事呢?中共死抱八國聯軍不放,又有甚麼難言之隱?

大家看看以下一張揭文:「神助拳,義和團,只因鬼子鬧中原。勸奉教,乃霸天,不敬神佛忘祖先。 男無倫,女鮮節,鬼子不是人所生。如不信,仔細看,鬼子眼睛都發藍。 不下雨,地發乾,全是教堂止住天。神爺怒,仙爺煩,伊等下山把道傳。 非是謠,非白蓮,口頭咒語學真言。升黄表,焚香烟,請來各等眾神仙。 神出洞,仙下山,扶助人間把拳玩。兵法易,助學拳,要擯鬼子不費難。 挑鐵道,把綫砍,旋再毀壞大輪船。大法國,心胆寒,英吉、俄羅勢蕭然。 一概鬼子全殺盡,大清一統慶升平。 」

這是1900年前在京津一帶農村四處張貼的匿名大字報,乃義和團運動的宣傳品,內容指洋人根本不是人,天不下雨大地乾旱是因為洋教堂令上天震怒,「仇洋殺教」的義和團成為八國聯軍「侵略」的起點。

定義為愛國運動 政治宣傳

今天介紹一本歷史學經典作品,由美國漢學家Paul Cohen以義和團為敘事主角的《History in Three Keys: The Boxers as Event, Experience and Myth》,作者認為我們可以從三個層次去閱讀義和團,第一部份是作為歷史事件,由歷史學家理順前因後果,重塑過去,事件是關於清末京津一帶,外國人傳教、農村出現乾旱和西洋事物的傳入對當地人產生的衝擊,而引致低層社會民粹反抗;第二個層次是作為經歷的義和團,作者根據當時義和團成員、中國文人、外國記者、使節、軍人的紀錄,重構故事的細節,包括降神附體,刀槍不入的法術,用婦女穢物對付洋槍洋炮, 四處散佈關於傳教士食人的謠言及謠言引起的恐慌。全書最重要是第三個層次 :即作為神話的義和團,分析中國人是如何利用義和團事件,在新文化運動時期,為了宣傳反對帝國主義,重構義和團神話,而到了 「文化大革命」更全面肯定義和團是愛國主義運動。作者認為這些具有象徵意義的神話,其主旨不在於解釋義和團歷史,而是在於從這段歷史中吸取能量,獲得政治和宣傳方面的好處。不同時期的管治者從義和團歷史找出個別特點,並將其無限放大,以服務於現實政治。

今天中共抹去義和團暴民愚昧無知,殘殺外國人、教士及中國教徒的故事,集中放大八國聯軍入侵,就是為了攻擊西方的不義,尤其針對左膠當道的歐美,以子之矛攻子之盾,這比過去反覆重申中國內政不容干預,招式又再進化了!

撰文:劉細良

-----------------------------

蘋果初心不變!26周年「撐蘋果Tee」預售:

你的優惠訂購(海外訂購按此)

-----------------------------

支持蘋果深度報道,深入社區,踢爆權貴,即Like蘋果專題及調查組FB專頁!