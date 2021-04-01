在西環薄扶林道，有一間電視維修店的狗店長人見人愛，連蕭叔叔都是牠的粉絲，牠就是15歲的添爺了，牠更加被蕭叔叔稱為「西區名物」。 性格非常親人、可愛，即使對着小朋友、老人家都是非常友善，所以深受街坊的歡迎。

纏人又貪吃「胖得像一條蟲」

添爺有不少別名，例如是阿添、添添、添哥仔、添添B。主人許先生表示添爺是一隻很纏人的狗，非常貪吃。他指自從帶了阿添來到店舖之後，因為很多人來到會餵零食給牠吃，所以阿添會表現得非常開心，從早上笑到晚上。相反，在家裏沒有人陪牠的時候，牠的樣子就顯得很不開心。 許先生對阿添愛護有加，加上街坊經常餵食，他笑言，「由以前吃到現在，整個身體變得很胖、沒有線條；如果放在地上，就像一條蟲。」 平日阿添就在店舖附近走來走去，當便急的時候就會自己外出小便，很乖巧。

愛到鄰店吃飯嘆冷氣

添爺平日除了會在電器維修店之外，牠也喜歡做人家店舖的客席店長。阿添平時一有空就會走到旁邊的鐘錶店，因為夏天的時候，鐘錶店有冷氣，添爺就會自己走過去 ，到了吃飯時間又會就走過去。鐘錶店老闆表示，有時牠主人許先生外出工作，添爺就會自己過來鐘錶店等主人回來。不過，這麼可愛又得人喜歡的添爺，其實之前都有過一段不愉快的經歷。

十歲時被棄養得許生一家收養

在五年前，十歲的添爺當時患有皮膚病，前主人因為剛生了小孩，無心照顧添爺，所以放棄飼養，幸好得到許生女兒收養。許生表示當時添爺剛來到家的時候，整個身體好像有股氣味，很臭的，而牠的毛髮也很疏落。之後對添爺悉心照顧，今天的添爺才會這麼健康。 「我也是慢慢摸索，養到牠現在這樣，要花很多心血、時間，才可以養得牠這麼美。」 許先生表示，店舖內有一部電視，有動物台會播放不少關於飼養動物的資訊，他就從中自學相關的知識，加上附近有些養狗的街坊也會分享他們的經驗。

街坊寵愛添爺更幫忙放狗

四年前，因為家裏沒人可以照顧添爺，所以許先生就嘗試帶添爺到店舖，殊不知添爺非常開心，而且很習慣，自此就成為了這間電視維修店的狗店長。許先生表示，有很多街坊都喜歡添爺，學生放學的時候更會衝來店舖見添爺一面。對於街坊對添爺的熱情，許先生更是無任歡迎。一些相熟的街坊更會自己帶添爺到附近散步，甚至帶到自己家中照顧。「不會吃醋，變相牠不需要經常待在這裏，可以有一些節目，有時候那些人會帶他上街，牠開心我又開心。」許先生笑言，有些街坊會抱牠去玩，試過有人見到以為是偷狗，走來跟他說狗狗被偷了，但其實只是有街坊帶添爺去遊玩。

當牠是家人「可以照顧多久就照顧多久」

性格親切又黏人的添爺，帶了不少快樂給街坊之外，對主人許生也帶來不少改變。許生表示，照顧了牠之後，心情都好了，因為狗不會計算你。雖然服侍牠是有點辛苦，每次去完街要幫牠抹身抹腳，要幫牠洗澡、要餵牠、要帶牠上廁所，但是辛苦得來又覺得很值得。 「沒有甚麼期望，我當牠是家人一樣，可以照顧多久就照顧多久，盡力照顧好牠，多點愛錫牠。」

記者：黃允鍶

攝影：潘志恆

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！