疫情嚴重，想與好友相聚吃個消夜都變成只是一個奢望。有乜好做？怎想到今年的長長復活節假竟然預計又是安排玩玩郊遊去去staycation如此聊勝於無的節目？唉，此時左思右想，還不如煲煲好看又開心的韓劇好了。不過，大部份一線韓劇大家都看過，對白言猶在耳；故事耳熟能詳。

咁，又唔使驚，近年有不少好看的劇，因為種種原因，大家或會忽略首播，我這韓迷有時也是翻看才發現好戲猶在。所以，趁着這個長假，可以連煲幾齣好劇，看他一個翻天覆地吧。不過要揀好戲睇也要有個諗法，因為假期雖長，但以有涯隨無涯，殆矣。我就建議四部曲：先笑再喊，再反思，最後重拾信心，跟住——假期完咪返工囉。

笑到最後《加油吧威基基2》

由於咱們這次主題是「放長假」，何必仲搵那些燒腦燒到癲的懸疑驚慄片來看，第一步最緊要是懶洋洋的吃着最邪惡的薯片及大口喝着極之消暑的可樂，然後，我建議先選較輕鬆的小品劇來看吧。相信不少韓迷都有看過搞笑劇《加油！威基基》，黃Viu有得睇。這齣搞笑劇在2018年上映，故事圍繞三位年青人，辦了民宿「威基基」且無端端成為奶爸的趣事，三位主角紅了金正賢，金也因此拍了2019年《愛的迫降》做男二，今年更在《哲仁皇后》飾演哲宗，可說一帆風順。好劇自然有續集，這次復活韓片推介的是續集《加油吧威基基2》，故事結構跟首集大同小異，都是說三位高中黃毛小子，窮到褲穿窿，聚集在「威基基民宿」，挑戰夢想、友情、愛情的喜劇故事。重點來了，此劇的男一是「最強男二」金宣虎！還有，女一是剛播完《女神降臨》的靚女文佳煐，有俊男美女有大量「周星馳式」無厘頭笑話，如劇情會無端端有嚿隕石從天而降，打穿民宿天花板，弄得大廳有個大窿，如此荒誕出奇的劇情都有，三人變三傻的演繹好笑到噴飯，我真係有噴飯的！金宣虎跟文佳煐的愛情故事都很浪漫，《加油吧威基基2》絕對是這假期的上佳甜品。唔劇透太多，去睇啦。

催淚彈侍侯《Missing：他們存在過》

在這滿有無力感的時刻，連登記做選民都不再重要的時間，大家容易迷失，不妨搵套「反思劇」贈吓慶，再復活過來。反思有很多方法，我建議看兩齣帶點奇幻情節但主軸卻是溫情為主、反思為題的韓劇，其一是《Missing：他們存在過》。

《Missing：他們存在過》是2020 年OCN奇幻溫情劇，全套12集。不算長，好快看完。OCN這頻道不太熟悉吧，畢竟不是大台，但如果我提到OCN的《驅魔麵館》，你就會有印象了。此台專播一些特別有異於大台的劇種，像《Missing》一劇初看劇名會以為是幽靈鬼片，但其實是講人口失蹤但實際治癒心靈的心靈洗滌劇。編劇透過多個案件及於幽靈村莊線索帶出韓國人口失蹤嚴重的問題。高洙這位好戲之曾與金荷娜演出2001年作品《鋼琴》而為港人熟悉，所以追劇時好有熟悉感。此劇入面，高洙因意外留在山上的村莊，天生能看到失蹤死亡後的亡魂，他便成為尋寃未雪的亡魂的中介人，為各人解開心結，以求達到一個完滿的結局。入面不少情節都體現出反省人情世故的元素，很多個故事背後的主旨都可洗滌心靈，各失蹤人物的故事有溫情、愛情、親情，也有勵志的；所以作為治癒心靈的「照鏡」劇，必追看。

反思沉澱《回到18歲》

《回到18歲》此劇改編自荷李活電影《回到17歲》，黃Viu有得睇。劇集主要想講的是——如果人有「第二人生」Second Life，會怎樣呢？此劇是金荷娜產後復出作，金的狀態依然大勇，不愧為韓劇女王。劇集講穿越，但主線不是穿越而是男主角大英（年老版由尹尚賢飾演，年青版由李到晛飾演），因為跟老婆金荷娜少不更事，後生就當人父母，在辛苦養育子女之時，人生就此沒落。兩夫妻的人生觀越走越遠，結果走上離婚之路。尹尚賢因此許願有「第二人生」，回到18歲重新開始，結果如願以償。而演回到18歲的李到晛卻是此劇大發現，他得天獨厚的童顏，本身真實年齡是 25歲，在劇裏飾演18歲的小鮮肉外貌可說是零違和，演來不單有年青稚氣一面，卻同時演活了身體內藏了年近40歲的失意大叔的靈魂，表現相當有驚喜！本來回到18歲是想追籃球夢，卻意外地用另一角度重新認識家人，反而幫助子女追尋理想，與妻子重修舊好，收穫意外多，無心插柳，人生，也是如此吧。當然，劇裏帶出很多人生的message，令人不禁反思一下，人生的真正意思。最重要，此劇好輕鬆惹笑，也投放不少催淚彈，煲劇時請自備一盒紙巾。

鼓動人心 《Stove League》

煲到某個日子，如果覺得假期煲劇好頽，可以轉睇鼓動人心永不放棄的人生鬥志劇《Stove League》，當年播放時同期撞正神劇《愛的迫降》，因此大部份觀眾都沒有看過此劇（邊個會贏到元彬＋孫藝珍吖！？），查實此劇是2020年其中一齣最被忽視但卻絕對值得追看的超級好劇，雖然有炒襲日劇《No Side》之嫌，但《Stove League》入面的鼓動人心劇情及人物刻畫都值得一看再看。主角是型男南宮珉，我覺得他在此劇只是個說故事的人，實情此劇是群戲為主，劇裏鋪排很多小人物的單元故事，每一單元都充滿人情味，而逆境自強的論調更是讓人每一集都看得血脈沸騰！主要故事是講南宮珉這「魔鬼領隊」，如何將每球季都是包尾大幡的Dream棒球隊排除萬難團結起來，並引領上成功之路，可說化腐朽為神奇，同時也反映着現世社會官僚制度的霸道。留意此劇的配角陣容其實相當強勁，拍攝《驅魔麵館》前的趙炳圭在此劇雖只是配角一名，但戲份不少，早已展現一定的演技，只是還未減肥而已。而唯一奸角是在《雖然是精神病但沒關係》飾演金秀賢大哥的吳正世，他跟南宮珉的鬥戲場面相當有張力，睇到手心冒汗。觀罷此劇，包你過完復活節長假後，一定可以迎難而上精神抖擻，再拼搏過！Happy Easter～

撰文：LY

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