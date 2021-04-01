雖然很多香港人都是住在細細的窩居，總是覺得智能家居沒太大用處，畢竟行兩步就按到電掣，遙控可能還不及手動快。不過智能家居除了在家中遙控和語音操作外，只要識得玩，其實更可利用群組、場景等功能方便生活和慳電，加上現時智能家居比之前成熟得多，更多裝置可用之餘，價錢門檻亦更低，值得一玩。

HomeKit Google Home兩大陣營 首要選對相應裝置

Apple的iPhone和Google的Android是香港，甚至全世最多人用的電話品牌，而他們亦各自有自己的專用智能家居系統HomeKit和Google Home，智能家居專家輝哥說：「除此之外，其實外國還十分流行Amazon Alexa和國內很流行的天貓精靈，跟HomeKit和Google Home一樣設有智能家居語音助手，發展也相當成熟。如果想玩智能家居，首要任務就是要選定適合自己的平台。」而其實大部份智能家居產品，在包裝上已印有支援甚麼平台，有些只是單一平台，有些則是多平台，也有些產品設有不同平台的版本，入手前就要看清楚。

HomeKit可用廣東話 Google Home兼容性高

說到兩大智能家居平台的優點缺點，其實也跟Apple和Google的電話一樣，前者配件選擇較少，但一般穩定性高，更重要是支援廣東話Siri語音操作；後者配件選擇更多，但暫時只支援英文語音操作。另外要留意的是，雖然選擇與電話相同品牌的智能家居平台會比較方便，但其實也不是絕對。好像iPhone也能安裝Google Home和GoogleAssistant應用程式，使用方法大致相同，而雖然Android電話不能安裝HomeKit的「家居」應用程式，但只要家中有一部iPad、Apple TV或HomePod也可以用作智能家居的中樞，同樣可使用HomeKit作智能家居平台，所以完全視乎用家如何使用。

Wi-Fi裝置便宜易裝 ZigBee穩定少佔網絡資源

選定好平台之後，便要選擇不同裝置，輝哥：「 燈光是最常用的智能家居裝置之一，我便以此作為例子。智能燈泡大多分為Wi-Fi版和ZigBee版，前者簡單易裝，直接連接家中Wi-Fi即可使用，產品一般較便宜。而ZigBee的配件便需要另外購買閘道器（gateway）或橋接器（bridge）作為配件與家中Wi-Fi之間的橋樑，設定較複雜，價錢亦一般較高。」不過這樣也不代表Wi-Fi版的配件完全優勝，它當然也有缺點，就是因為每一個配件都直接連繫家中Wi-Fi網絡，會佔用較多的網絡資源，對家中網絡速度的要求會較高。而ZigBee就只需利用家中Wi-Fi，亦只需連接一個閘道器便能操作多個配件，對網絡要求較低，整體穩定性亦較高。

換智能燈泡 普通燈變智能燈

想把家中的燈光智能化，最直接當然是選購有智能功能的款式，又或是換上智能燈掣。但更換涉及電工，不是太多人懂得，若自行安裝不妥當亦有一定危險，所以，只換上智能燈泡是一個相當不俗的入門方法。另一位智能家居專家Tony說：「要換智能燈泡，首先要知道自己的燈飾用的是甚麼燈泡型號。市面上的智能燈泡一般分成三種：一種是射燈常用的GU10；另一款便是蠟燭燈或水晶燈常用的E14；最後一種便是最常見的 一般天花燈也想用到的E27，所以大家買智能燈泡的時候一定要先看清楚。」

不過要留意的是，如果你的燈飾試用上兩個或以上的燈泡，在設定上便要注意一下。Tony：「最簡單的方法就是把同一組的燈泡，設定於同一個『房間』之中，之後便可以同時間控制一組燈泡。」這裏說的「房間」，其實並不一定用來劃分真正的房間，而是可以利用這個功能，簡易地分組操控不同組合的電器，能夠活用設定的話便相當方便。另外Tony亦建議，如果在500呎內，燈的數目也不多的話，Wi-Fi燈會是較便宜和較好的選擇，當然如果你屋企面積較大、燈的數量較多，利用ZigBee閘道器的燈具便會較好。

智能插頭拖版 簡易操作電器開關

除了燈具之外，玩智能家居當然也希望能操作其他電器，不過市面的「萬用遙控」雖然可以操控不同電器，但一般需要閘道器，價錢較貴，學習和設定不同電器遙控也比較高階。如果想「平平哋」入門試玩，一些智能插頭和拖板會是較佳的選擇。輝哥說：「智能插頭和拖板可以直接操控電源，從而控制電器開關，不過要留意控制『關』就一定能做到，因為斷電即可。但若控制『開』的話，便要視乎你的電器是否一接上電源便懂得開啟。」他說。因為環保，大多數新型電器在接上電源後，都需要再按開關或遙控才能開啟，這情況下，智能插頭或拖板便不能做到「開啟」的動作。

活用場景模式 方便又慳電

雖然智能拖板或電掣，只能關不能開，但其實只要活用的話也相當好用，輝哥舉例說：「例如大家可以利用場景模式，設定一個『離開屋企』的場景，只要這場景開啟，便會關掉智能拖板或電掣的電源，當然也能同時連接關閉家中燈具。如此，只要離開屋企，所有或你設定的指定電器便會自動關掉，非常方便，亦不怕忘記關掉電器而浪費電力。」當然，你亦可設定「返到屋企」場景，回家時，智能家居便自行開啟所有或指定電源。你提醒，設定場景名稱時，可用較長一點的名稱，例如用「返到屋企」，而不要只用「屋企」或「返屋企」，以免Siri誤解其他意思。

記者：韓繼聰

編輯：鄒仲安

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