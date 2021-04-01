新疆棉事件越炒越烈，除了各明星的割席潮外，也掀起了微博小編之亂，不少牌子在微博表態後，迅速被牌子總部打臉，所謂表態有可能只是小編或中國分部的個人行為。這次就和大家回顧一下，這些微博小編之亂。

韓國事務所「被支持」一個中國

最新一個案例是韓國實力派女團Mamamoo的事務所RBW，3月30日突然在微博和Instagram上，以中文及英文表示：「我司堅持一個中國原則。」可能近年中韓關係緊張，兩地網民就泡菜和韓服的起源都曾起過爭拗，聲明一出就帶來很大爭議。雖然貼文又突然被刪除，並且明確表明是職員單獨行動而引起的事件，似乎只是小編自己撐中國。

新疆棉立場彈出彈入

同類朝令夕改的公關亂局，在新疆棉事件中多的是。德國服裝品牌Hugo Boss，3月25日在微博發文，讚賞新疆棉花高質量，表示會繼續採購和支持新疆棉花。不過在26日就以非總部授權為由刪除上述的貼文，再在微博發出官方公告，表示會致力於尊重人權，絕不容忍任何形式的強迫勞動。新公告一出，中國網民馬上急轉彎，由讚轉踩，又變成要抵制Hugo Boss，中國代言明星也馬上割席。

除了改立場，無印良品Muji則是各個地區有各自表述。無印良品中國總部，早前向內地官媒表明並無抵制新疆棉，但日本母公司隨後聲明極為關注新疆人權問題。現在中國官網有很多衣服產品都寫明使用新疆棉，但在日本和香港的官網都找不到這些新疆棉產品。而《蘋果日報》記者落舖就找到，部分恤衫標籤寫着使用了新疆棉。到底是中國用新疆棉其他地方不用，還是聲明都只是說說而已？真的很混亂。

中國小編挾持華碩老闆？

說到小編亂表態又怎麼可以不提華碩ASUS ROG事件，前傳是日本Hololive旗下的VTuber，在直播時展示各國觀看數據，台灣位列第三。中國網民當然不意外集體出征，Hololive直接被指是台獨分子，中國影片網站Bilibili直接封鎖其所有直播。

不久後ROG日本分部與Hololive合作，在直播中介紹ROG產品，被中國網民發現後又開始出征。之後ROG中國小編就吳京上身，直接大罵「木口nm必死」（意指Hololive母親必死），又表示「華碩是中國公司」，更表示「刀已經架在老闆脖子上了」，最後合作直播就真的取消了。事件激起港台網民的憤怒，紛紛表示大失所望，一個中國小編竟然可以左右整個盛大的合作活動。而華碩台灣總部則冷處理事件，並沒有公開就事件表態。雖然事件已經降溫，不過還是會影響到大家對ASUS產品的觀感吧，至少目前仍然有網民在華碩的臉書上留言狙擊。

每次的小編之亂，發表言論後，無論是修改還是撤回，往往會變成兩邊不是人。在微博被中國人罵，在Instagram、Facebook又被港台韓網民罵，可憐哪。H&M最新的聲明就說會爭取中國消費者支持，但就沒有道歉，又看看其他受新疆棉之亂影響的公司，會怎樣處理了。

記者：司徒港燊、梁志穎

攝影：鄭皓然

編輯：鄒仲安

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