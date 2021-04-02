去年10月，新世界宣佈接下有69年歷史的前皇都戲院部份復修，預計2026年重開。復修前他們辦了一場《尋找你我他的皇都戲院》私人活動，展出過百件戲院商場舊物、電影戲票、戲橋(場刊)、廣告收費單甚至樓盤樓告，重現幾間代表性老店如「偉倫唱片」的模樣。疫情限聚下暫只能讓 Culture for Tomorrow會員報名參加及抽籤，或4月中看線上虛擬導賞。但傳媒導賞團當天已引來一班「抄咗幾十年電錶」的老電錶員拿住手提電話影呀影，期待的問我：「係咪開返喇？」指着《死亡遊戲》海報「係咪有得睇李小龍？」同「我哋睇住佢變0架(幾十年變遷)！」經驗所得，大家都好怕復修後的文物「靈魂被變賣」得返個殼，而非牟利機構Culture for Tomorrow創辦人鄭志剛講明要讓50年代的皇都戲院「形神俱備」的重生，天台「飛拱」將被復修保留，我們唯有等。

戲院在1997年變為桌球室，區外人以為的沒落商場，半世紀前可是讓北角被封「小上海」的源頭，當年的北角，除了斜對面月園街的月園遊樂場，基本上就是個半郊區。歐德禮（Harry Odell）在1952年引入「劇院式戲院」璇宮戲院，請國際樂隊來表演，上映國際級表演到中西首輪電影。甫入場，票務員會幫你劃位，給你復刻老門票。在電話號碼只得五個數字的50年代，石硤尾徒置區月租$14，票價就由$4.7至$20.6。看戲都附贈戲橋，即如電影場刊，後期還進化像本B5小雜誌，裏面除了有電影簡介、演員訪問、導演的話，還附電影主題曲曲譜，想像到去「小上海」看場戲是多麼隆重的事，這業界「養得起好多人。」有趣的是其中一個舖位變了歐德禮（Harry Odell）當年的辦公室，真係有個幾似樣的演員歐德禮，在復刻版辦公桌上工作，任你在旁邊影相、偷看他枱面1952年的報紙都自顧自忙碌。

疫情下暫只能讓 Culture for Tomorrow會員報名參加及抽籤，或由4月中起，也會推出線上虛擬導賞。

《尋找你我他的皇都》私人活動

日期：4月1日至30日

參加辦法：Culture for Tomorrow會員，並網上申請及抽籤。

www.culturefortomorrow.org/

記者：陳慧敏

攝影：張志孟

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