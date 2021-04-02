去年復活節因疫情關係被困在家，想不到今年復活節亦好不了多少。冇得出埠去旅行，又不想出街同人迫的話，最好留在家中煲劇。既然冇得去港人至愛的日本，惟有睇日本動畫頂住先，誠意推介三套三月底剛剛播完的最新動畫。睇動畫跳播片頭片尾一個小時可以看三集，一個晚上可以煲完一套，不似港劇韓劇睇一套要廿幾小時，最適合長周末假期窩在家中觀賞。

《奇蛋物語》超水準製作探討欺凌自殺

剛剛完結的《奇蛋物語》是一套日劇味濃厚的動畫，由《101次求婚》、《同一屋簷下》的金牌編劇野島伸司執筆，是他初試啼聲寫動畫劇本，訴說一個與別不同的魔法少女故事。

這套動畫的製作超水準，背景繪圖細緻得像實景，彩色繽紛的夢境戰鬥場面，設計獨特有個性的每周一怪，還有優美古典混合電子音樂風格的配樂，技術層面完全無懈可擊。此外野島伸司的劇本野心很大，主題探討敏感社會的材題，少女自殺率高企，校園和網絡欺凌，性騷擾，單親家庭等，有他早年作品《未成年》和《無家可歸的小孩》的影子。

主角小愛在學校被同學欺凌，她的唯一朋友插班生小系，因抵受不住欺凌而自殺，令小愛不願上學每天穩蔽在家。有天她得到一顆奇蛋，可以達成讓她死去的好友復活的願望，代價就是每晚要在夢境中戰鬥，在夢境世界拯救有自殺念頭的女孩，打倒引至她們自殺原因的怪物夢魘。

與其他魔法少女動畫一樣，小愛在奇蛋世界結識一同戰鬥的夥伴，音瑠是缺乏家庭溫暖的千金小姐，梨花是曾經參加偶像女團的奀星，桃惠外表像英俊男生經常引來女生告白。每個女孩皆受欺凌問題困擾，各人背負着自己的心靈包伏去戰鬥。隨着故事發展，她們互相支持互相鼓勵，慢慢解開心結重新振作。大橋有點公式化的套路，但透過野島伸司感人的筆觸，以他擅長刻畫人性的描寫，編織出一個值得細心品味的故事。

戲中的夢境世界是欺凌社會問題的比喻，若只是一味逃走躲避問題，最終還是會被欺凌的怪物吞噬。只有鼓起勇氣去面對問題，重拾失去的自信心，借助朋友的力量一同戰鬥，最終必會戰勝心魔走出陰影。不過在夢境世界中，女孩手上的文具會變成厲害的武器，還有魔法少女必備的吉祥物會巨大化幫手殺敵，若現實世界能這麼簡單解決欺凌問題便好了。

《天地創造設計部》搞笑生物課

Viu正在上映的《工作細胞》是一套娛樂與知識性並重的動畫，如果你喜歡《工作細胞》，必定會喜歡這套《天地創造設計部》。改篇自《月刊Morning Two》的連載漫畫，話說神創造天地後，認為創造生物太過麻煩，於是把工作外判給生物設計部代工，發生一連串的趣事。

設計部的員工以八大行星命名，主任土星的成名作是馬，從此以後一曲走天涯，所有設計都同馬有關。木星非常愛吃，設計的生物一定要試食看看好不好味。金星喜歡漂亮生物，海王喜歡可愛生物，水星則一切效率先決，三種風格誓不兩立，演變成大自然食物鏈的由來。冥王模樣是小女孩，卻最愛恐怖的動物。火星是工程師負責把關，把試作品造出來，淘汰有問題的設計。設計團隊每人性格各特色，碰在一起產生無數歡樂的火花，鬧出打工仔一定有所共鳴的職場笑話。

不要以為設計動物很簡單，方案要乎合物理法則，也要能適應生態環境。神說要設計一隻可以食樹頂上樹葉的動物，聰明的觀眾馬上聯想起長頸鹿，但設計過程中被廢棄的草案更有創意。方案一是正常鹿腳長度配超長頸，結果心臟離腦部太遠，血液送不到缺氧暈倒。方案二是正常鹿頸配超長腳，結果低頭喝不到水渴死了。另一個設計原本是要造飛馬，但馬匹肌肉太重飛不起來，根據身體力學作出修改，整下整下結果變成了蝙蝠。

正如現實中設計公司的客戶一樣，很會隨意地扔下模稜兩可又刁鑽的要求，設計團隊就要絞盡腦汁交貨滿足客戶心意。故事除了有趣搞笑之餘，觀眾還學懂稀奇古怪的生物學知識，例如樹熊BB以母親糞便為食糧，袋鼠有兩條JJ，雌性海馬有JJ，雄性海馬反而沒有JJ等等。至於海馬的生殖器為甚麼反轉了，竟然是因為設計師在設計圖上不小心寫錯了性別。有些生物單看設計要求很難估到是甚麼動物，設計過程中更貌似恐怖外星人，最後竟然是現實中的貓頭鷹。

誰說看動畫浪費時間，看動畫也可以很有教育意義啊。

《EX-ARM》科幻+美少女

漫畫家桂正和以擅長繪畫美少女聞名，其代表作《電影少女》迷倒無數男生，可惜他近年封筆沒有新作。《EX-ARM》的作者古味慎也是桂正和的徒弟，繪畫美女盡得師傅真傳。《EX-ARM》很有桂正和早期的風格，走Cypberpunk科幻加美少女路線，不要笑我膚淺，男生就是喜歡看這類作品。

故事講述男主角遇上車禍死了，十六年後變成只剩下腦袋入箱的狀態復活過來，被改造成稱之為EX-ARM的超科技兵器。他被迫加入警察的反EX-ARM小隊，與其他使用EX-ARM超能力罪犯戰鬥，誓要解開EX-ARM之謎並取回自己的肉體。

非常王道少年漫畫的主線，須要動腦筋的精采戰鬥，有點扭橋但易明的EX-ARM秘密。最重要是主角小隊中，有很多美女成員，日常戲份亦是主要賣點。隊長是御姐美女，負責裝備EX-ARM的有眼鏡娘博士，支援AI人型小蘿莉，拍檔是強氣少女，還有主角需要用身體時，用來上身的美女機械人，讓作者盡情發揮他畫囡囡的專長。

《EX-ARM》動畫版第一季剛剛播完，採用全3D動畫製作，動作場面更以真人motion capture，十分有噱頭。不知是經費不足，還是經驗不足，出來的效果強差人意，角色動作表情生硬，比傳統平面動畫更差。漫畫中有不少打擦邊球的香艷場面，是桂正和最引以為驕吸引男讀者的手腕，竟然在動畫版中全被潔淨了，故事剩下只有科幻探案的部份，而且非常趕戲，把十四本漫畫壓縮在一季動畫拍完。

這套作品好不好看，視乎合不合閣下口味，喜歡科幻加美少女的朋友，不妨試試。雖說我是在推介這套動畫給大家，其實我更加想推介大家看完動畫後去看漫畫。不論如何這套作品在動畫史將會佔一席位，很多年以後也會經常被提起，作為3D動畫化的反面教材。

撰文：陳馬

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