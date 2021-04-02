除了因為受傷而引致的出血外，身體亦會因不同原因導致出血，如流鼻血是其中之一，如有此情況，我們當然要立即止血。但中醫認為，如果出血情況經常持續，這可能與體質有關。

出血屬於中醫學內科病中的「血證」，是一個相當大的病學，對各項出血有仔細描述、分類和治療方案，一般分為鼻衄、齒衄、咳血、吐血、便血、尿血、紫班等。當中醫歸納了各種出血情況後，並排除外傷因素，將可分為以下4種出血成因：

1.血熱出血

中醫應為這種出血是因血熱沸騰，血液溢出脈外造成，這種熱是實熱，血色多鮮紅，且出血量多，出血發生較急速，可伴隨其他熱性的全身症狀如發熱、咽喉腫痛、眼睛和皮膚有灼熱感、小便黃等。

2.陰虛火旺出血

這種出血亦是血熱出血，分別在於這種是虛熱，因為有熱，血色同樣鮮紅，但發病較慢，發病時間較長，亦因病人本身陰虛體質，可以理解為身體水份和血量較少，因此出血量一般較實熱型出血少，多伴有手足心熱、晚上煩熱汗出、皮膚乾燥、或有便秘等全身症狀。

3.瘀阻脈絡

這種情況是因病人為瘀血體質，某些血脈因日久欠缺通暢，血液無法完全通過而迫出脈外，造成出血，這種病人會長期感到身體有針刺般的疼痛，晚間特別嚴重，這些疼痛的身體部位就可能是血流不暢的地方，另外可見唇色紫暗，皮膚多斑點等特徵。

4.氣虛出血

這種出血相較以上3種出血難理解，為甚麼氣虛也會出血？原來中醫理論中，氣的其中一個功能是維持血液正常流動於脈管中，氣不足則不能穩固血流，血液流失於脈外，中醫稱為「氣不攝血」！氣虛性出血的血色較淺，但出血也可以是大量的，可以長期反覆發生，會伴隨疲倦、無精神、話音低微、容易出汗等情況。

止血中藥

用於治療血證的止血藥物，主要分4大類：

1. 涼血止血藥

2. 收歛止血藥

3. 化瘀止血藥

4. 温經止血藥

中醫師會在治療時因應不同情況選擇用藥，例如在治療血熱妄行型出血或陰虛火旺型出血時，多會應用辨證論治的基礎，即以清熱瀉火或滋陰降火的方藥之外，加入涼血止血或收歛止血的藥物如小薊、槐花、側柏葉、白茅根、白芨、藕節等。至於瘀阻脈絡型出血，中藥中有種化瘀止血藥可適用，如名貴中藥田七是其一。此外，如氣虛型出血的病人，由於陽氣虛長期怕冷，所以治療時也會在補氣攝血的大方向上加入温經止血藥。

兩個穴位快速止鼻血

血證中比較常見的相信是鼻衄，即流鼻血，中醫李浩然就介紹了一個快速止鼻血的穴位急救法，穴位分別為上星穴及迎香穴。

上星穴：位於人體頭部，前髪際正中直上1吋

迎香穴：鼻翼軟骨與鼻甲的交界處，近鼻唇溝上端處

患者只要在兩個穴位三個位置同時按壓5至10分鐘，或至出血停止即可。此方法適合偶然出血，出血不嚴重時使用，但建議出血停止後或流血不止時便要盡快求醫。

影片提供：香港註冊中醫李浩然

記者：鄭詩詠

編輯：鄒仲安

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