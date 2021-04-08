我們的雙手每分每秒都在工作，特別是長時間使用電腦打字的人士，手指手腕容易會感到疲累，有時雙手更會疲勞至發麻，雖然外觀無明顯疤痕，但可能手腕已經受傷，連開門、扭毛巾都痛，非常影響日常生活，而導致手腕受傷的原因有很多。

5大常見手腕受傷成因 下尺橈關節半脫位常被忽視

1. 媽媽手

第一種最常見的是橈骨莖突腱鞘炎，俗稱「媽媽手」，即手腕近拇指側的地方疼痛，是伸拇短肌及外展拇長肌的肌腱和滑膜發炎。因為新手媽媽要托住嬰兒的頭部，拇指經常用力，故又稱「媽媽手」。事實上只要拇指或手腕經常用力，如包裝工作、用電話、打字、廚房工作等，都是媽媽手好發群體。我們可以用握拳尺偏試驗（Finkelstein-Test）自行檢查，即四隻手指包著拇指握拳，然後手腕往尾指方向側屈，若手腕近拇指側疼痛明顯即是有「媽媽手」。

2. 拇指腕掌關節炎

第二種是拇指腕掌關節炎，是大拇指的掌骨和手腕骨之間的關節退化發炎，亦是好發於拇指經常用力的人，它和媽媽手的痛處有點接近，但握拳尺偏試驗會是陰性。

3. 三角軟骨損傷

第三種是三角軟骨損傷，三角軟骨的全名為三角纖維軟骨複合體（Triangular fibrocartilage complex - TFCC），它是手腕尾指側的一群韌帶和軟骨組成，一般是因急性損傷導致局部軟組織受傷，也有因為手腕活動過度引起勞損，從手腕近尾指側按壓會有疼痛，手腕向尾指側側屈亦會疼痛。

4. 月狀骨韌帶受傷

第四種是月狀骨韌帶受傷，月狀骨位於手腕近前臂的中間，當我們跌倒手撐地的時候很容易會受傷。患者會手腕背中間按下去疼痛，手腕向手心方向彎屈時手腕背痛。若果月狀骨韌帶受傷伴有月狀骨錯位，則向手背屈時（撐地動作）可能有活動受限，卡頓感和疼痛。

5. 下尺橈關節半脫位

第五種是下尺橈關節半脫位，即前臂的尺骨橈骨下方連接的關節的韌帶受傷，導致尺骨橈骨之間的距離增加，一般來說腕背側的韌帶較容易受傷，而掌側韌帶仍拉住尺骨，所以造成半脫位。患者轉動手腕時疼痛乏力，掌心向下時尺頭會向手背移位，有鬆動感，按下去會彈回來， 比較健側則不可上下移動。

下尺橈關節半脫位較容易被忽視，一般會被當成普通扭傷，臨床上曾遇過三例下尺橈關節半脫位，都僅被當成普通扭傷而行針灸敷藥，結果病情反覆。一般來說下尺橈關節半脫位最主要的治療是正確固定手腕，減少手腕活動和讓下尺橈關節韌帶處於放鬆體位以利於癒合，日常避免轉動手腕，固定六個星期讓韌帶可完全修復，但固定後亦有機會韌帶未能自行修補而須要以手術治療。

撰文：香港註冊中醫周健朗

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