《幪面超人》，日文讀作「Kamen Rider」，不少人會稱之為「拉打」，台灣譯名「假面騎士」，由1971年4月3日首播至今，已經有50年。《幪面超人》經歷了日本的昭和、平成及令和三個時代，總共有31輯電視劇和70多套電影，多年來有不少老中青粉絲熱愛《幪面超人》，不只每輯追看和學習其變身動作，更會收集《幪面超人》商品。

三代粉絲鍾情不同拉打

今次受訪的幪面超人粉絲，有代表令和的「魚子醬」小朋友；有代表平成的YouTuber Jerry Yuen和「太郎軍」；也有代表昭和的德哥@Toys TV。所謂「代表」，其實只是指主要在哪個年代觀看《幪面超人》，基本上除了魚子醬外，其他人都看過全部《幪面超人》劇集。魚子醬表示最喜歡《時王》、《Ex-Aid》和《Zero One》；「太郎軍」的肥太郎最喜歡的是《幪面超人OOO》；「太郎軍」另一成員加大太郎則最喜歡《幪面超人甲鬥王》；Jerry則最喜歡《幪面超人帝騎》；德哥喜愛的比較多，包括《幪面超人1號》、《V3》、《Super 1》、《ZX》、《真》、《古迦》、《響鬼》、《OOO》、《W》和對上一輯的《Zero One》，可以看出三代人都不約而同喜歡《幪面超人OOO》，而且他們都對劇集尾段，主角火野映司與拍檔Ankh告別的一幕印象難忘，是為男人間的可貴友情，他們表示這些也是看《幪面超人》的樂趣。

幪面超人的正義理念

同樣是日本特攝片，魚子醬愛看「幪面超人」多於「咸蛋超人」，「『咸蛋超人』很醜，『幪面超人』很漂亮。『咸蛋超人』的激光很不真實，畫質又差，而且是用模型拍攝，不夠真實。」小朋友會從外觀和畫面表達來品評，那成長了的粉絲又怎樣呢？Jerry則認為平成年代的《幪面超人》有一個很特別的處理手法，「平成年代很多《幪面超人》的故事，如果是小朋友觀看，會覺得打鬥和特技畫面很漂亮，看得很開心；但若果是我這種中年人士去看，我會在故事當中看到一些哲學道理，例如《帝騎》故事說做人要破壞一切，就是破壞眼前一些東西，才有空間去建立新事物，就是破舊立新之意；例如《Ex-Aid》故事以遊戲可以無限續命，襯托出生命只有一次的可貴；例如《ZeroOne》故事談及未來世界的AI對人類到底是有害還是有益，人類與AI應該如何共存等，這些都會令我思考很多。」

「太郎軍」兩位亦認同《幪面超人》並非單向的作品，更有一中心思想，「劇情與想表達的理念可謂百花齊放。雖然每一輯想表達的小理念會有不同，但其實所有主角群的幪面超人，都有着捨己為人的精神，而且大部份的《幪面超人》主角都是為了和平而戰。如果要說整個《幪面超人》系列的中心思想，就是捨己為人或是維護正義的精神。」他們還覺得《幪面超人》教懂他們堅定維持自己的原則與理念，「每當看到他們戰鬥至遍體鱗傷，仍繼續作戰，就會理解堅定和不放棄的重要。」其實，現實中他們也因為《幪面超人》而改變，例如在社會看見不公義的事，即使自己沒能力去做太多，也會為一些事情而發聲，會有「為公義抱不平」的心態。

如果要說《幪面超人》的正義，德哥認為昭和的《幪面超人》會較多將正義演繹於劇情中，「平成至現在令和的《幪面超人》故事，並沒有特別將正義掛在口邊，和正義有關的話，我會聯想到昭和的《幪面超人》。昭和的《幪面超人》，就正義而言，是原作者石森章太郎老師是頗為注重的；石森老師離世後，《幪面超人》正式由東映接手，創作方面其實很多元化，不敢說是一件壞事，但與石森老師的構思有頗大出入，畢竟大家都要糊口嘛！商品化是必然的，可以說，《幪面超人》其實是排第二，商品才是第一考慮。」他認為，從昭和來到令和年代的社會始終不同了，故事、劇情也要隨着潮流和社會實際情況而改變，「昭和年代，普遍都是一個超人單打獨鬥，也不會因應商品化而創造大量商品推出，但《亞極陀》之後的《幪面超人》，某程度上是因為產品而推出《幪面超人》。我覺得已沒有選擇，始終拍一套針對兒童向市場的劇集，將之商品化是必然的事，其實不只是「幪面超人」，「超人」、「戰隊」、「高達」系列甚至是一些受歡迎的作品，都會朝這方向發展，我不敢說這是一個趨勢，而是一個必然。」

拉打粉絲的珍藏

既然《幪面超人》商品化之路無可避免，他們作為粉絲也只能去接受和支持。Jerry和德哥一向會購買新的《幪面超人》商品，由於Jerry最愛是《帝騎》，所以他首選的珍藏是《帝騎》男主角門矢士的相機，「這部相機的特別之處是本沒有粉紅色的，因為跟《帝騎》合作才推出了這個粉紅色特別版，而且有一批限定版更追加了這個菲森皮套。因為當時《帝騎》不是太多人喜歡，但那時我已經對《帝騎》情有獨鍾，所以有幸買到這部相機，一直珍而重之。」

Jerry也很喜歡《Ex-Aid》，所以也珍藏了買月曆附送的「Ex-Aid眼罩」，還有《Ex-Aid》等級可動figure，都是比較罕有的商品。Jerry儲得最多的應該是S.H.Figuarts的「幪面超人」，他估計自己有200款以上，就連官方未推出的款式，他也率先擁有，因為他自己靠動手改造出來。他將「Zero One」配合3D打印組件，拼拼貼貼就完成了「Ark One」出來，更拍片展示製作過程，「有玩S.H.F的人都知道其角色推出的時間，可能是劇集結局後半年，或是三四年後才推出，沒有一個既定的推出時間表。我因為等不及，所以動手改造出來滿足一下自己，其實很有滿足感。」

愛好玩具的德哥，可謂香港「幪面超人」玩具數一數二的收藏家，他最愛的是S.I.C.系列的「幪面超人」figure，「大家曾接觸過《幪面超人》的話，會發覺其設計是為方便造成皮套或服裝而創作；而S.I.C.系列是由不同的造型師，將每個『幪面超人』的特質強化演繹出來，不會太顧及市場，所以將『幪面超人』原本造型和S.I.C.造型對比，會有一種『哇』一聲喊出來的驚嘆感覺，因此我特別喜愛S.I.C.系列。」德哥坦言S.I.C.系列出過的所有「幪面超人」，他都有收集，「比較難入手和較有印象的是S.I.C.一款藍色的V3，別名「千年的孤寂」的V3，本身是《Hobby Japan》誌上限定300個，我在日本入手，後來該figure的造型師安藤賢司訪港時，我也有幸能給他簽名，所以印象最深刻。」

德哥除了S.I.C.系列儲齊外，其實連S.H.F.系列的「幪面超人」也儲齊，保守估計有300款以上，而他亦收集腰帶、RAH等「幪面超人」玩具，「玩『幪面超人』玩具，不是計你花了多少錢，也不是計你有多少件，純粹計你多喜愛《幪面超人》，我覺得這才是重點。喜愛《幪面超人》，你就是粉絲！」

為幪面超人開頻道

「太郎軍」二人因為《幪面超人》而做過最瘋狂的事，大概是成立了「太郎軍」YouTube頻道，「經營一個頻道並不容易，剪接、寫稿、錄音，到出片的一剎還是有很多工夫要做。因為『太郎軍』頻道有一半的影片是《幪面超人》主題，資料搜集方面需時頗長。」其實就營運一個頻道而言，對本身有正職的他們來說，已是一件很瘋狂的事。

確實，要營運一個YouTube頻道，恆常出片並非易事，而Jerry更挑戰難度，在自己的頻道做每集觀後感影片，「其實會做《幪面超人》觀後感或影評，是因為我見外國如泰國和馬來西亞，或者華語地區如台灣等，都有不少人談論《幪面超人》，我覺得他們的社群比我們的更強，又覺香港很少人講觀後感，而且我很想表達意見，但又找不到好地方去分享，所以就在自己的YouTube頻道，一兩星期做一集新內容，分享自己對新一集《幪面超人》的觀後感。有趣之處並非我講完就了事，而是會收到不同粉絲的意見和評語，增加了彼此的交流。」

各位《幪面超人》粉絲，看完劇集後，不妨也瀏覽一下Jerry Yuen和「太郎軍」的頻道，與他們交流一下，擴闊《幪面超人》社群。最後提一提大家，《幪面超人》50周年紀念商品，現在已在Bandai開始訂購，粉絲們要留意了。

記者：馬子聰

攝影：張志孟、鄭明川、伍慶泉

編輯：鄒仲安

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