復活節在基督教國家的地位僅次於聖誕節。在英國，復活節前的星期五及緊接的星期一都是公眾假期，佔了全年八天公眾假期的兩天。當地學校更會放假兩個星期，可見人們對復活節的重視。筆者這次就透過以下四條問題，分享一下英國人慶祝復活節的資訊及傳統習俗。

1. 復活節英文為何叫Easter？

Easter一詞其實來自北歐神話中的春天女神Eostre，相傳Eostre每年會趕走嚴寒的冬天，帶來生氣勃勃的春天。而復活節正好又處於每年春天，因此人們就把復活節取名為Easter。

2. 為何每年復活節的日期都不同？

復活節的正日為每年春分後第一次月圓後的星期日，除了紀念耶穌復活，亦有象徵春天降臨大地的意義，因為春分過後日照時間會越來越長，也象徵光明戰勝黑暗。

3. 英國人如何慶祝復活節各個重要日子？

復活節前的星期四名為濯足節（Maundy Thursday），是紀念耶穌和門徒共晉最後晚餐的日子。歷史上教宗會效法耶穌清洗和親吻12位教友的腳；英女王每年會向選定的年長公民派發特殊錢幣（Maundy Money），肯定他們對社區的特別貢獻。

復活節前的星期五Good Friday是耶穌受難日，紀念耶穌被釘十字架，人們會在這天吃名為Hot Cross Bun的十字包。

復活節當天，英國家庭大多會吃烤羊肉以紀念耶穌復活，而另一個象徵食物，當然是象徵新生命開始和耶穌復活的復活節蛋。從前人們會將蛋染成紅色來紀念耶穌所流的血，後來才慢慢演變成今天七彩繽紛的復活蛋。相傳復活節兔（Easter Bunny）會藏起這些象徵春天和光明的復活節彩蛋，因此復活節當天全英國都非常流行尋找復活蛋活動 （Easter Egg Hunt），小朋友會在家中後花園及城鎮中的公園，尋找這些一早被「埋藏」起來的復活蛋。除此以外，還有更多有趣的遊戲，例如人們各自把煮熟的雞蛋滾下山坡，滾得最遠的就算贏；另一個是用自己的雞蛋撞擊其他人的雞蛋（有點像我們小時候玩彈銀幣遊戲），誰的雞蛋到最後仍未破裂的就是贏家。

4. 疫情下英國怎樣慶祝復活節？

每年的耶穌受難日（Good Friday），在倫敦著名的特拉法加廣場會上演The Passion of Jesus，由過百名演員重演耶穌受難當天的情境。今年的現場表演因疫情取消，但大家可以安坐家中在網上重溫2019年的演出。

食物是另一個體驗節日氣氛的重要環節，餐廳們都趁機推出復活節套餐外賣。另外，網上亦有一些線上烹飪班，教大家如何在家中煮出各式復活節傳統食品，如上文提及的十字包和另一種水果蛋糕Simnel Cake。另外，大家亦可嘗試製作其他國家的復活節美食，例如充滿意大利熱拿亞風情的素菜芝士批。

英國疫情近日放緩，首相約翰遜亦已推出防疫措施逐步放寬的時間表，倫敦及英國各地都紛紛復辦一些復活節傳統活動，例如教堂崇拜及深受小朋友愛戴的尋蛋遊戲，但參加民眾當然要保持社交距離，並遵守防疫指引。

資料來源：英國衞報、Visit London、Visit York

撰文：NomadBaMa 遊牧爸媽

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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