如果在香港開房要去九龍塘，台灣就一定要去台中汽車旅館！今集《籽想旅行團》由金剛帶大家參觀兩間位於台中的汽車旅館。

台中的汽車旅館裝潢設計一間比一間浮誇奢華，各業者為求突出，不惜工本，耗資雄厚。第一間參觀的「紫禁城精品汽車旅館」斥資10億元，建成了中國宮廷風的環境。今次金剛將會帶大家參觀紫禁城內最貴的房型「紫禁之顛」，房內最令人矚目的便是大型「酒池肉林」暖水按摩浴缸。第二間前往的是2018年才正式開幕的「極光情境旅店」，旅店以不同情境主題設計出多間房型，包括極光房、馬戲團房、青春學院、海灘等。價格親民，房間光線較明亮，氛圍舒適，適合一家大小或情侶入住。

《籽想旅行團》金剛帶遊台中汽車旅館

日期：2021年4月3日（星期六）

時間：晚上10時半

直播平台：果燃台及果籽YouTube

請於果燃台或果籽YouTube收看直播。

採訪：黃愷晴

攝影：馬志豪、陳元詠

協力：陳靜雅、黃曉楓

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