BioNTech疫苗包裝有瑕疵要煞停接種，國產科興又接連出事令人大失信心，港府有購入的疫苗中只剩下尚未到港的阿斯利康疫苗（AstraZeneca），不過最近在全球多地發生共62宗懷疑因接種後出現血栓的個案，而當中年輕及中年女性比例較高，多國相繼暫停接種該疫苗。

針後血栓年輕女性比例最高

阿斯利康指出，在歐盟和英國超過1,700萬接種者中，有15人出現深靜脈血栓和22人出現肺栓塞，全球則有62宗懷疑因接種後出現腦靜脈竇血栓（CVST）的個案，造成14人死亡。根據歐洲經濟區（EEA） 接獲的個案報告，接種阿斯利康疫苗後出現罕見血栓的機率為每100萬劑次4.8宗，BioNTech為每100萬劑次0.2宗，Moderna每100萬劑次0宗。而在出現血栓的患者當中，以年輕及中年女性比例較高，大部份為55歲以下女性，死亡率高達40%。

歐洲多國相繼暫停接種該疫苗，而德國、加拿大等國近日亦限制較年輕人士接種。不過歐洲藥物管理局調查全球各地罕有血栓個案後，上月中宣佈疫苗與增加血栓風險無關，亦無發現包括年齡在內的特定風險因素，故無證據支持限制使用阿斯利康疫苗。阿斯利康亦發表聲明指，數百萬名接種者出現血栓及肺栓塞的機會率，遠低於同規模普通群體。

針後血栓大多發生在靜脈 常見於長途機客人

全球聞血栓色變，到底血栓是甚麼？對身體有甚麼嚴重影響？

簡單來說，血栓是指血管被血塊塞住，阻礙血液流通、為身體運送養份。血栓可以發生動脈或靜脈，前者會阻礙充氧血供應器官所需氧氣，對身體的影響會較嚴重和即時。例如腦栓塞，即是「缺血性中風」，當腦血管受到阻塞，會減少腦細胞的血液、氧氣及養份供養，導致腦細胞受損或死亡，影響身體的活動及語言能力。所以部份人病發前會半邊身麻痹、肌肉無力、臉部表情不對稱、手腳不協調、言語不清等症狀。而心臟栓塞最常見是冠狀動脈栓塞，會令血液無法傳送到身體其他器官，也是導致心肌梗塞和冠心病的主要原因。常見症狀包括胸口痛、氣促、容易疲倦，嚴重更可能出現有心律異常及暈厥。

根據《刺針》於3月發表，歐洲藥品管理局（EMA）的數據顯示，直至2021年3月10日，在歐洲經濟區約500萬阿斯利康卡疫苗接種者中，發生了30宗血栓栓塞事件，當中主要是靜脈血栓。

靜脈血栓很多時是因為身體靜止太久、血液滯留而形成血塊，較常發生在下肢。由於靜脈是負責將身體血液輸送回心臟，假如血塊脫落後順着血流回到心臟，再進入肺動脈及其分支，會令人出現呼吸困難或胸痛，嚴重者會休克死亡，腦神經科專科醫生盧文偉指，一般的靜脈血栓常見於「經濟艙綜合症」（Economy class syndrome），乘搭長途機人士因長時間坐着不動，或活動受限制，使下肢的靜脈血液回流緩慢，形成深靜脈血栓。

靜脈血栓難發現 避孕藥或增血栓風險

靜脈血栓形成的過程較為漫長，大多不會有知覺和症狀，患者難以發現，所以發生後致命率極高。動脈栓塞一般是因為不良的飲食習慣而引致，例如經常進食高油脂、高膽固醇、高糖份的食物，三高人士亦是高危一族，但靜脈血栓的情況比較少見，成因包括血流緩慢、靜脈壁損傷和高凝狀態。

接種阿斯利康疫苗後血栓患者中，年輕女性比例最高，盧文偉醫生表示這可能與女性荷爾蒙有關，亦有指口服避孕藥中含有雌激素，如果長期大劑量使用，會使血液中的凝固成份增加，導致血液粘稠度增加與血流速度減緩。如一段時間沒有運動、或有長時間輕微脫水，都可能會引發靜脈栓塞，病發率較沒服用避孕藥女性高4至8倍。

要預防血栓的問題，日常應多喝水以保持血液順暢流動，脫水會導致身體的血液更稠，增加產生血凝塊的風險。本身患有深靜脈血栓，或有家族病史人士，在服用口服避孕藥前應諮詢醫生的意見，以免引發血栓問題。長時間維持同一姿勢工作、經常久站或久坐者，都會導致血液循環不佳，日常應該多運動。

撰文：鄭詩詠

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！