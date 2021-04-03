以往復活節假期皆是旅遊旺季，人們紛紛爭先「搶假」飛到外地賞花，過一個春意盎然的復活節。今年因為疫情關係，雖然未能外遊度假，但留在本地依然有機會賞花。位於上環的大館首次舉辦花藝市集，「花見大館」重現傳統花市的概念，同時探索可持續發展的課題。花藝市集集合了多間本地品牌，展示他們以花為主題的藝術創作及可持續產品。大館更聯同餐廳推出春日限定的美食及工作坊體驗：春日下午茶以花卉及水果為靈感，製作出精緻的鹹甜糕點；「活陶」工作坊將會介紹複雜細膩的日式花藝。

市集中央會重點展示商店和餐廳的春季創作，包括清爽的花茶、口味獨特的雞尾酒、陶器和玻璃器皿等。除了店中擺設的精緻鮮花和盆景外，市集整個環境亦佈滿了花藝和綠葉裝飾，在大館的古蹟建築群之間散發濃濃的藝術氣息。經過一輪「打卡」過後，少不了購物環節。由香港大學公民社會及治理研究中心與本地農舍聯手創立的本地種植，出售一系列以環境友善方式種植的本地農作物。對本地農產品有興趣的朋友記得留意。

「花見大館」花藝市集

地址：香港中環荷李活道10號

日期：2021年4月1日至5日（花藝餐飲供應至4月18日）

時間：中午12時至晚上7時

免費入場

記者：黎婉婷

攝影：伍永健

編輯：鄒仲安

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