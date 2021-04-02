因為疫情關係，去年沒有動漫節，而Toysoul玩具展亦停辦了兩年。最近一些賣設計玩具加藝術展覽的店舖冒起，莫非這是大型展覽碎片化的新趨勢？我們走訪了近幾個月開的三家新店，他們都在自家的店內定期舉辦展覽，而且都有賣設計玩具，並與之息息相關。

Playmaxx深水埗基層搞藝術

位於深水埗南昌街的這間玩具店Playmaxx，會定期舉行不同的展覽，並且出售和展覽相關的玩具產品，開店頭炮的懷舊快餐店玩具展大受好評，其後有《反斗奇兵》主題展和本地藝術家Jimmy Rice個人展等，開舖數月已有不少人認知。Playmaxx店負責人阿火表示，覺得香港給予小眾創作的空間並不多，「所以我們就想開一個地方，讓所有年輕人有一個地方可以發表自己的作品。年輕人發表自己的意見可能會遇到不同阻力，所以我們選擇在深水埗開Playmaxx，讓大家由一個基層的地方去表達自己的意見與藝術創作，我們不想讓人覺得藝術是小圈子高高在上的東西。Playmaxx提供一個地方讓大家聚在一起，希望大家在這裏讓更多有趣的創意誕生。」Playmaxx會給予一些未有太多人認識的藝術家一個機會，例如前一次展覽就找來了一位藝術家Jimmy Rice，辦了名為Don’t be too serious的個人展覽，讓他有機會向更多人展示自己的作品與商品。

豐儉由人的設計玩具店Amaz by Lokianno

位於銅鑼灣百德新街這個時尚聖地的店舖Amaz by Lokianno近期剛開業，店的其中一邊賣設計玩具，另一邊做展覽，將會定期舉行不同藝術展覽，而店舖的老闆Jackie Lok正是Toysoul玩具展的主辦人之一，開這間店的目的是想推動設計玩具，「我希望一些本身沒有玩設計玩具的人，藉着這間舖而慢慢入坑。如果用市場術語來講，我是負責將餅搓得更大，令更多人去玩設計玩具，讓香港的設計師和設計玩具有更多人認識。」不少人都說百德新街地舖很有吸引力，Jackie亦坦言這地方的消費力頗高，「附近賣的商品定價偏高，近乎是奢侈品，我們的設計玩具有平有貴，平的幾十元一個盲盒玩具，貴的有數千至近萬元的限定版，我覺得設計玩具的消費群很適合在這條街出現。」

一邊賣設計玩具，另一邊做展覽，原來歸因於Jackie的本業，「我本業是做展覽和活動，我希望透過這間舖有更多人認識我公司，我希望做一個活動展覽平台，將我心目中想做的展覽做出來，或者邀請不同的單位合作做展覽。舖的一邊賣玩具，能吸引人流進來，另一邊做展覽則希望更多人認識到我們公司。展覽第一炮找來了歌手王苑之，主題是她的新歌發佈會，當中有很多藝術的元素，歡迎大家到現場感受一下。」看來Amaz by Lokianno會以展覽和設計玩具互相吸引人流，相輔相承。

後街Cafe化作年輕人藝術創作平台

這間位於銅鑼灣橫巷陳東里的「要有YIUYAO」cafe開業數月，其店有一半是用作展覽之用，另一半則是休閒的露天cafe。「要有YIUYAO」已舉辦過好幾次小型展覽，都是一些香港藝術家的個人展，並有發售相關的產品和設計玩具。老闆阿豐表示，本身想做一個平台出來，展示香港的地道藝術、音樂和文化，「我希望讓年輕人有一個平台可以發揮一下，因為我本身愛好設計和藝術，奈何要為生活而努力賺錢，所以將興趣擱置，慢慢就被消磨殆盡。我不想現在的年輕人也像我一樣，所以就想提供一個地方給年輕人表現一下自己，讓他們有更多發揮的機會，同時亦有一個地方讓大家在此聚腳，希望能成為一個香港的小眾文化聚腳點。」店名「要有」來是阿豐與朋友之間的口頭禪，「我覺得每個人的『要有』也不一樣，例如我自己的『要有』是一種態度與精神。」

開店辦小型展與大型展覽取消無關

三間店舖的目的各有不同，然而殊途同歸，都是推動本地創作，而且同樣都有賣設計玩具，這到底跟大型展覽取消是否有關呢？Playmaxx的阿火表示開設Playmaxx跟沒有了動漫節等大型展覽沒有直接關係，「因為疫情，沒有了大型展覽後，大家就得思考靠自己小規模能做到甚麼，而我們就提供多一個選擇給大家，讓大家做自己想做創作。」對於Playmaxx之前的展覽都與設計玩具有關，阿火則表示Playmaxx其實並非專做玩具展覽，未來也會有不同的主題活動，例如與音樂或電影相關的，大家就拭目以待吧！

Jackie表示就算這兩年Toysoul如期進行，Amaz by Lokianno這間店也會繼續開張，「因為Toysoul一年僅3日，加上Summersoul才4日，一年還有361日是空閒的。我希望開這店能彌補那361日，我不希望粉絲會說想收集的玩具未能再買到，只能網上訂購而沒有現場發售。我希望有一個地方給玩具迷聚腳，有一個聚腳點讓大家見面交流和排隊買玩具。」

產品兼玩具設計師Elvis，是「要有YIUYAO」cafe阿豐的朋友，因為他認識一些想辦展覽的插畫師及玩具設計師，所以就幫「要有YIUYAO」cafe辦展覽，他認為小型展覽將會是新趨勢，「疫情前的玩具展，粉絲會提早通宵排隊，大家入場後會很緊張能否買到限量心頭好。但我們在『要有YIUYAO』辦展覽的話，一來遊戲規則可自行設立，二來粉絲和設計師不會有大型展覽的疲態，在這裏大家一起吃喝聊天去等待買東西，整個氣氛也不同於大型的展覽，藝術家們至少可以很近距離，邊喝飲品邊與大家交流作品， 這也是小型展覽一大優點。」不過，Elvis認為大型展覽還是必須要有的，「因為這是一個提供大量藝術家交流的集中地，我相信疫情過後，大型展覽與小型店舖展覽都一起並存。」

殊途同歸推動香港藝術創作

三間店舖各有不同路向，也有共通點，而且都有一個共同的目標。Playmaxx阿火的目標很簡單清晰，「只要做到收支平衡又能推動到藝術發展，我們已很滿足。因為自我們9月開業以來，疫情加上封區確實影響到我們的營運，希望很可以收支平衡。」阿豐則想未來能開一間混合音樂廠牌、新媒體、音樂會、展覽、餐飲和市場推廣的公司，「我想將香港的音樂、藝術等文創向世界展示。」Jackie亦同樣支持香港設計，「店舖Lokianno的名字其實帶有反諷意味，不少人看到意大利設計都會先讚好——意大利來的，很厲害。我用Lokianno這個像意大利的名字，是想提醒一些人，設計要看內容，而不是只看發源地。其實我們本土也有很多設計厲害的人，我希望藉着這間玩具店和的展覽場，令更多人知道香港有很多出色的設計師。」

記者：馬子聰

攝影：張志孟、蕭志南、潘志恆

編輯：鄒仲安

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