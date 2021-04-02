Acer宏碁旗下AOPEN的超薄螢幕實測、Google Maps將推6大新功能、長賜號事件引各國衞星鬥法、Philips出售家電部門與中資公司、法國羅浮宮博物館線上睇、《英雄聯盟：激鬥峽谷》港服開放，果籽《科技新G》繼續與大家回顧這個星期的重點科技新聞。

超薄便攜螢幕可辦公打機

Acer宏碁旗下的AOPEN的超薄螢幕16PM3Q，主打輕便和使用簡單。螢幕尺寸為15.6吋1080P全高清解像度，使用IPS面板。螢幕支援USB C和HDMI輸入，連接Samsung電話時支援開啟Samsung Dex桌面模式，用家就可以隨時利用Dex辦公和使用不同的App，當然也可以連接Switch屠龍。連接Notebook就可以當成第二螢幕使用，非常流暢。螢幕本身可以單靠尿袋供電，也可以直接以一條USB C先同時做到供電和影像輸入。

螢幕使用三邊超窄邊框設計，實際觀感很好，單就清晰度來講其實都足夠，色彩表現也不錯。不過略嫌亮度不太足夠，戶外太光的話可能會看不清。螢幕最薄處和一個5元硬幣相若，自帶的磁力保護套，可作為螢幕座，有兩個角度調教，尺寸和重量和一台平板電腦相若。螢幕本身有2個USB C和1個Mini HDMI接口，它也自帶揚聲器和3.5mm接口，非常夠用。

AOPEN 16PM3Q

售價：$2,398

Google Maps將推6大新功能

每年Google也會加入不少新功能，提升用家的使用體驗，今個星期便公佈了來年全球的重點發展功能，包括室內實時景觀，即在大型的室內建築物，如機場、車站以及各大商場。用家可用地圖配合AR指示尋找各層的商店、出入口、電梯、洗手間等。另外也會增設新使用介面，增加通行工具選擇及最環保的路線選擇。此外，也將新增天氣及空氣質素圖層和令人期待的3D路線預覽。上述的功能將分階段在不同地區推出，香港用家最先可使用的應該是天氣及空氣質素圖層。

長賜號事件引各國衞星鬥法

長榮海運巨型貨輪「長賜號」，在蘇彝士運河擱淺6日後繼續航行，於擱淺期間竟引起了各國衞星大鬥法。其中美國公司Maxar的WorldView衞星拍出超高清相片，連貨輪旁邊的3台挖土機都清晰可見。另外台灣 土耳其及法國的衞星，也能拍出質素不錯的衞星照片。唯獨是網上流傳的中國大陸海絲一號衞星，拍到的長賜號有點「偏離航道」，不過我們也在其他中國網站上，找到海絲一號衞星的合成孔徑雷達成像。

除此以外，有線新聞網絡（CNN）最近與有多年航海經驗的船長和水手合作，設計出一款網頁模擬遊戲，讓玩家親自體驗到底要操作巨型貨輪、順利駛過蘇彝士運河的難度有多高。遊戲中的風向和風速會影響貨輪駕駛，玩家須要控制引擎的動力和方向去航行，試玩過後最大的心得就是要有耐性，非常有耐性。

Philips出售家電部門與中資公司

荷蘭Philips飛利浦近日宣佈，將以37億歐元（約港幣346億）售賣旗下家庭電器部門給中國公司高瓴資本集團，另加7億歐元（約港幣 64億）使用飛利浦的品牌名稱15年。荷蘭飛利浦CEO表示，新買家將會為家電部門建立更大的品牌及市場地位，該家電部門主要售賣咖啡機、攪拌機、吸塵機等產品。飛利浦預計將會在今年第三季完成交易，其後將徹底退出家電市場，稱未來將會專注於醫療保健領域的發展。

法國羅浮宮博物館線上睇

疫情下雖然暫時未見出國外遊的一日，不過也可以在法國羅浮宮的網上博物館中免費觀賞藝術品。網上博物館內有超過48萬件、收藏於羅浮宮及歐仁德拉克羅瓦美術館的經典藝術作品，作品以畫作、雕塑、家具、珠寶首飾等類別分類，方便大家按類型瀏覽，亦可以關鍵字搜尋觀賞指定藝術家的作品。另外也設有互動地圖，讓大家邊走邊看，網站現時只提供英文及法文兩種語言。

逾70個「芒亨迷」墮屠龍騙局

《Monster Hunter Rise》於3月26日推出，Switch同時推出特別主機套裝，但有一個Facebook專頁「Let’s Buy Mimi日漫專賣店」聲稱，能夠預定該款限定版Switch主機及遊戲，並會透過快遞送貨，有買家更繳付全數作預訂。惟在派貨當日店家反口，指與順豐合作有問題，有包裹被調換，之後更以「防止送貨員被打劫或性侵」，向買家索取一筆$1,500的「保證金」。

苦主最終未能取貨，懷疑受騙便到警署報案，發現事件中至少有70人受騙，牽涉款超過20萬港元。

《英雄聯盟：激鬥峽谷》港服開放

人氣電腦遊戲《英雄聯盟》LOL的正統電話版遊戲《英雄聯盟：激鬥峽谷》已發佈一段時間，現在終於正式開放香港伺服器，其他地區的玩家也可以轉到港服繼續玩。

我們早前就訪問過鍾情MOBA類遊戲的ViuTV旁白君，看看他如何評價這款遊戲，「電話版《英雄聯盟》 其實是從電腦版移植過來，暫時有40多個角色。純粹是在電話版中會有一些微調，例如鍵盤和滑鼠的操作變成電話屏幕上操作，有些技能可能會有一些分別，但整個地圖和玩法其實也非常相似。唯一不同的是相比電腦版，電話版遊戲時間會比較短一點，大概15分鐘一局。玩家能享受到以前在電腦版中的爽快感覺以及對於這一類競技遊戲的快感。」

記者本身有玩開《傳說對決》，整個遊戲版圖和大體玩法的確有點相似，但當中的英雄、遊戲設定及細節也有明顯的分別，而《英雄聯盟：激鬥峽谷》的畫面質素有驚喜。目前iOS和Android都已經開放下載，想在街上都可以快手打一局的MOBA粉絲，都可以下載遊玩了。

記者：周銥沁、梁志穎

攝影、剪接：鄭皓然

編輯：鄒仲安

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