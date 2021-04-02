大家預訂酒店住宿時，總會周圍格價，尋找最便宜的選擇。說到全港最平住宿，相信大家都會想到重慶大廈，坊間流傳着不少關於重慶大廈賓館的都市傳說，我們這次就深入這個集合最多本地平價賓館的地方，看看裏面的真實情況。

重慶大廈分5座，有逾210間持牌賓館，當中部份賓館名字雖然不一樣，卻是同一集團經營，情形類似旺角波鞋街的經營模式。今次我們在網上預訂了一間位於D座的賓館，由於不是周末，房價再低一點，約$73就可以入住雙人房一晚。網上有不少評價指，這些賓館的衞生環境惡劣、網上圖片跟實際環境有明顯出入，這間賓館亦不例外。當我們取得房間後，獲職員分派兩條毛巾，不過兩條毛巾都有明顯污迹，其中一條幾乎破了洞，床單、枕頭、被鋪等都有污迹；至於房間設備，雖有電視、冷氣、熱水爐等，可是房間不大，只有一個勉強讓三個人站立的地方，然後就是床和洗手間。

既然來到重慶大廈，當然要體驗這裏的獨特文化。曾有研究指重慶大廈有超過120個國籍的人士居住，CNN更稱這裏為「非官方非洲駐港辦事處」。來自津巴布韋的Innocent，2013年時因受到政治迫害來港尋求庇護，「（初來港時）入境時職員問我住哪間酒店，說我應該去重慶大廈，接下來幾天，幾乎每個人都跟我提起重慶大廈。」來港初期，曾在重慶大廈住上一段時間，即使現在沒有住在這裏，仍會一星期來一兩次，探望朋友、剪頭髮等，之後他更開設了非洲中心，舉辦不同活動讓公眾認識非洲文化，這次他就帶我體驗非洲人一天的生活。

鏟頭勁用力 髮型代表婚姻狀態

Innocent首先帶我到位於重慶大廈一樓的髮型屋，這裏的髮型屋通常較簡單，有些甚至沒有洗頭的服務。這裏有數位來自不同地方的髮型師，他們安排了一位來自非洲的師傅替我們剪髮。非洲人的髮質普遍較硬，髮型通常分兩大類：一是盡量剪短；二是如雷鬼頭般的辮子頭。原本我打算嘗試雷鬼頭的，但因索價$2,600，只好無奈放棄。看着髮型師用力剃去Innocent的頭髮時，不禁擔心頭皮會否鏟傷。未幾便輪到我，髮型師表示我的髮質較適合剪類似Innocent的髮型，他更教路說，重慶大廈的髮型屋通常有6種不同鏟青的程度，由0至5代表，大家到不同髮型屋，跟師傅說自己想要哪個號碼的長度便可。

髮型師足足花了45分鐘才替我剪好，當他移開手上的髮刨時，我感到後頸有陣陣涼風，望着鏡中的自己，想到出世至今都未曾將頭髮剪得那麼短。Innocent卻在一旁笑說：「這樣很有非洲感覺，很好看。」他表示，非洲人的髮型其實代表他們的文化，例如不同部落的女性，她們的辮子能代表親人是否離世或婚姻狀態等。

我們對非洲有刻板印象，例如天氣熱、相對落後、食物匱乏等。其實非洲由不同國家組成，他們有各自的文化，以摩洛哥為例，當地氣候宜人，能種植多種水果，如番石榴、無花果等。他們亦有各式各樣的肉類料理，與大眾對非洲的既定印象有出入。剪完頭髮後，Innocent就帶我們到位於重慶大廈地下的加納餐廳，嚐嚐加納菜的味道。

芋頭大蕉搓湯圓 不咀嚼直接吞

Tess是這間加納餐廳的老闆娘，她說重慶大廈在非洲也有一定知名度。「我出發前便知道尖沙嘴，假如想認識其他黑人就要去尖沙嘴。」不過她笑說剛來的時候，覺得重慶大廈的衞生情況很差，甚至與加納的環境差不多，不明白為甚麼全港好像只有重慶大廈是這樣。最初她來香港是希望跟男朋友團聚，結婚後決定落地生根，她當時花了很長時間才逐漸適應香港的生活。「當時花了一年時間也找不到工作，感到很沮喪。」幸好有一次她跟友人在深水埗閒逛時，遇到一位店主碰巧想聘請一位懂得英文的員工，又不介意她是非洲人，「這件事就像我人生的轉捩點。」Tess說。

之後Tess親自教我煮加納人的主食：富富（fufu）。加納盛產芋頭和大蕉，富富就是由芋頭粉混合大蕉粉煮成糊狀，搓成湯圓般的形狀，並配上牛肉湯食用。不過她指加納人食法上也有講究，無名指和尾指不可以碰到食物；他們亦不會咀嚼富富，而是直接嚥下。Tess解釋不同的食法代表你來自加納哪個地方，她來自西部，一些來自中部的加納人會用盡五隻手指吃富富。另外，加納菜是非洲各菜式中最辣的，假如來到重慶大廈嚐過加納菜，不抗拒這辣度的話，你就大可以放心去加納旅行。

正當我以為非洲體驗之旅可以完美落幕，回到房間映入眼簾的，卻是沿牆壁爬行的蟑螂。殺死三隻蟑螂後打算入睡，最後礙於擔心要和牠們同眠，只好整晚亮着燈睡覺。第二天起床準備梳洗，不知道是否洗手間的抽風系統有問題，打開門立即傳來一陣異味，最後只能默默等待異味稍為消散後，立即刷牙洗臉，再辦理退房手續。這兩日一夜的行程，除了房間衞生情況較差，發現重慶大廈真的可以讓大家體驗非洲獨特的文化，即使大家未必夠膽入住，也可以來這裏感受一下不同少數族裔的文化。

Gujarat Int Haircut Saloon

重慶大廈1樓8A號舖

Ghana Locals

重慶大廈地下102號舖

記者：麥景朗

攝影：伍慶泉、許先煜、張志孟

編輯：鄒仲安

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