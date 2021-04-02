美國音響品牌Harman Kardon新推ONYX Studio第7代無線藍牙喇叭，外形一如以往採用球形設計，特別加上使用壓鑄鋁合金的邊框手挽，看上去還有幾分像土星，較特別之餘方便用家移動使用。ONYX Studio的體積頗大，重量大約3.3公斤，比較適合在家使用。

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規格方面，ONYX Studio 7使用藍牙4.2，可連接最遠10米的距離，以25毫米雙高音結合120毫米低音單元；內置3,250mAh鋰電池，官方指充電5小時，可以提供長達8小時的續航力。不過沒有特別提及防塵防水功能。

試聽表現音效穩定而且立體聲效凸出，三頻比較均勻連貫。另外品牌獨有Dual Sound無線音效技術，幫助用家配對兩個無線藍牙喇叭，但記者實試若同時連接喇叭時，效果未算流暢，ONYX Studio 7除了炭黑及灰色，更有海軍藍色，建議零售價$1,899。

記者：周銥沁

攝影：鄭皓然

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