位於港島東的龍脊屬於港島徑第八段，是很多人郊遊遠足的首選，因為交通方便、路線長短適中而且山頂景觀壯麗，更曾經被評選為亞洲最美市區登山徑，非常適合新手上路。正因為如此有名，假日人流會比較多，若可以在平日出發會比較舒適。

筲箕灣乘車往土地灣 行港島徑第八段

在筲箕灣巴士總站可以乘坐9號巴士或去石澳的小巴，在土地灣下車。下車後會看到港島徑第八段和龍脊入口的木牌，這裏亦是最後的流動廁所，可以在這裏準備行裝。

初段較多梯級 大石陣休息打卡

整段路的路徑都非常明確，新手也不會迷路。沿徑而上，初段會較多梯級，新手可以慢慢調節呼吸行上去。去到第一個龍脊觀景台，可以清楚看到大潭灣和赤柱，稍作休息和拍照。之後看到分叉路就繼續向山頂方向行走，走到看似山頂平台的分叉路口，可以先轉右進入大石陣。除了在大石陣眺望石澳半島和石澳泳灘外，亦可以在此休息、吃小食，因為地方比較大，不怕過於擠迫。而且我覺得這裏的景色比山頂更好，碧水藍天下我也拍了不少照片。

經港島徑落大浪灣 或經大潭峽懲教所退出

休息過後可以回到分叉口左邊，向打爛埕頂山出發，這段路亦是龍脊這個名字的由來，因為其山徑如龍背一樣高低起伏。上到打爛埕頂山的觀景台，除了石澳外，更可望到大浪灣、東龍島，甚至將軍澳的釣魚翁，當然不要忘記在打爛埕頂山的木牌拍照。之後就進入較沉悶的下山路段，一直在樹林內行走，沒有太多景觀。該路段時有野豬出沒，只要跟牠們平排而行就可以，不要驚慌；除了野豬，更不時有如手掌大的蜘蛛結網，膽小者要小心。

去到哥連臣山食水定壓缸，就有第一個退出口，如果體力不足可以直落經大潭峽懲教所退出。否則，可以繼續沿港島徑，經馬塘坳落大浪灣，完成整條港島徑第八段。若選擇行到大浪灣，可在終點大浪灣泳灘欣賞衝浪，並在旁邊的小食店吃個下午茶。

注意事項：

1. 中途退出口在哥連臣山食水定壓缸，可以經大潭峽懲教所下山乘坐巴士或小巴離開；

2. 建議穿着行山鞋，較不容易滑倒；

3. 路段有一定程度暴曬，須定時補充水份，以防中暑；

4. 自己垃圾自己帶走，保持山野清潔。

撰文、攝影：阿水（胡景瀧）

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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