龍貓又稱絨毛絲鼠，是本港常見的家庭寵物。龍貓性格溫順活潑，富有好奇心，成為不少港人的新寵兒。不過身為主人的你，又知道龍貓的叫聲有特別的含義嗎？龍貓是一種會發出叫聲來表達自己情緒的動物，不過相對於其他動物，龍貓是屬於較少發聲的，而且發出的音量也不大，所以不容易察覺。不過當你聽到牠們的叫聲，即代表出現狀況，你便要多個留意了。龍貓叫聲大致上可分為6大類。

發情期

假如你的龍貓是雄性，約5個月大左右便會開始發情，所以適當的時候便帶牠去絕育吧。

無聊求關注

龍貓是一種非常需要主人關注的小動物，當有一段時間沒有人理會牠，便會不斷發出像鳥類的「咕咕」聲，代表着呼喚別人、想吸引主人或者同伴的注意，或者是想玩耍的聲音，如果你在房內時牠發出這樣的聲音，即代表牠想跟你去玩了。

疼痛或害怕

龍貓對疼痛非常敏感，稍稍不舒服、疼痛或感到害怕時，便會發出叫聲。這種情況下的叫聲尖銳刺耳，此外，當有些東西不小心嚇到或傷到龍貓時，牠也會發出這樣的聲音。

憤怒不滿

當龍貓不開心或感到憤惱時，除了會躲到一旁外，更會發出低沉的「Boo Boo」或短促的唧唧聲。

打架

龍貓是會打架的動物，當牠的範圍被入侵，須要作出自衞或警告時，牠便會發出響亮的「唧唧」聲，表示現在的牠處於「盛怒」之中，「生人勿近」。

磨牙

龍貓的牙齒從不停止生長，需要不斷地磨牙，所以有些聲音只是牠純粹在磨牙齒而已。

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撰文：Kaming Lee

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