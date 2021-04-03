今日4月4日是二十四節氣之中的清明，清明除了是一個節日，讓人們祭祀和掃墓，慎終追遠外，也是一個節氣。清明節氣因清淨明潔而得名，其時萬物生發，草木萌生，氣溫也開始回升。

天氣潮濕易疲倦無食慾

清明時節雖然氣溫回升，但晝夜溫差仍然較大，晴雨不定，陰冷潮濕，故須做好保暖措施，提升自身陽氣，免受寒邪濕邪侵襲。除了身體容易因爲内濕外濕而覺得身體四肢沉重困倦、食慾不振等多種常見濕重症狀外，也須預防呼吸道症狀出現，或各種慢性疾病例如風濕關節炎、肝病、哮喘等發病。步入春季，肝經經氣旺盛、升發，因此保健除了防寒祛濕外，也應以調理肝氣爲主，護肝養肝，以防肝鬱化火，出現眼紅、易怒、頭痛、口苦等症狀。

2大清明食療湯水推介

健脾開胃菜：淮山炒番茄（2人份量）

材料：番茄3個、鮮淮山約200g。

做法：將鮮淮山洗淨，去皮切成約2寸長小段，並置於鹽水中待用；將番茄切片，下鑊炒熱出水，加入淮山同炒即可。

功效：鮮淮山能健脾養胃、補肺生津；番茄可健脾養胃、養陰生津、平肝清熱；鮮淮山與番茄同用能加強健脾補肺，改善食欲不振等症狀。

疏肝解鬱茶療：疏肝利濕茶（1人份量）

材料：薏苡仁、佛手、甘草，各3g（約1錢）

做法：加入200mL熱水，焗15分鐘可。

功效：薏苡仁有健脾補肺、清熱利濕；生薏苡仁利濕力較大，熟薏苡仁健脾力較大，一般體質人士生熟薏苡仁皆可。

佛手：疏肝理氣、調和脾胃、燥濕化痰。

甘草：補中益氣、清熱解毒。

此食療方有疏肝解鬱、健脾利濕功效，在清明節氣陰雨不定的外在環境下，情緒易受壓抑、平素脾虛濕重（容易覺得疲乏、身體沉重）人士。如有眼熱眼癢、口苦心煩等肝火較盛症狀，可加菊花3克同焗以清肝明目。

注意：

1. 每人體質有差異，可先諮詢中醫瞭解自己體質和合適。

2. 任何食物、藥物都有各自偏性，不宜長期服用單一食品。

撰文：香港註冊中醫師楊倩婷

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