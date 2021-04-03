如果在香港開房要去九龍塘，台灣就一定要去台中汽車旅館！據說台中是全台灣汽車旅館的發跡地。九十年代，台中市政府把西屯區及南屯區重新規劃，剛發展的時候，市中心周邊平日沒甚麼人流，只有一家大型商場孤立在那裏。為了養地，地主們隨即把土地租給汽車旅館業者，就這樣開啟了台中的汽車旅館熱潮。

台中的汽車旅館裝潢設計一間比一間浮誇奢華，各業者為求突出，不惜工本，耗資雄厚。據業者於2014年的統計，當時台中motel的數量佔全台灣14.5%，數量是全台之冠。這次《籽想旅行團》就讓金剛帶香港觀眾到兩間特色精品motel開開眼界。

紫禁城精品汽車旅館

其中一間最奢華的，非「紫禁城」莫屬。「紫禁城」是一家斥資10億元打造的中國宮廷風汽車旅館，共41間主題房，分別以中國九個朝代為主題。一進大廳，便見富麗堂皇的水晶燈和金碧輝煌的牆壁，氣勢相當磅礡。大廳還可以租借古代服裝和頭飾，讓住客們「角色扮演」，衣物一星期會清洗一次，至於乾淨與否，則由住客自行判斷了。

「紫禁之顛」是「紫禁城」內最貴的房型，平日8,880台幣（2,421港元），假日9,990台幣（2,724港元），面積約100坪，即330平方公尺，估計可容納至少40人。房間內最矚目的是一個5乘3.5米、水深90厘米的「酒池肉林」暖水按摩浴缸，旁邊還有5個價值共250萬台幣（約68萬港元）的龍頭。

房內無論裝潢、家具、窗花都是從中國運送的材料，風格統一，配上古代服飾，沒有一絲違和感。房間內還有唱K的空間、蒸氣室等設備，備品供應包括成人用品也齊全，住宿玩樂一應俱全。

極光情境旅店

2018年才正式開幕的極光情境旅店，價位比較便宜，約1,880台幣（510港元）至3,680台幣（996港元）不等，共33個房間，每一間房間都有不同情境主題，包括極光房、馬戲團房、青春學院、海灘等。房間氛圍舒適，光線較明亮，適合一家大小或情侶入住。

旅店主打極光房，負責人表示最初構思是希望讓旅客在台灣就已經感受到極光風景，不用搭24小時的飛機，方便快捷。甫進極光房，首先映入眼簾的是採用變色設計的極光天花板，尤如「極光大爆發」。房間內透明冰屋包圍着睡床，躺在床上看着極光舞動，感覺相當夢幻。

值得一提的是，以上兩間與其他汽車旅館一樣，除商務客房外，每個房間均有車庫，住客在「看更亭」辦理入住手續後便可到專屬車庫停車，其後可直接上房間，途中不用與其他人接觸，私密度相當高。正因如此，很多明星或名人為了減少露臉機會，都會帶另一半到汽車旅館。因此在台灣，汽車旅館又稱「偷情的聖地」。

紫禁城精品汽車旅館

地址：台中市南屯區大墩六街488號

極光情境旅店

地址：台中市北屯區經貿東路111號

採訪：黃愷晴

攝影：馬志豪、陳元詠

剪接：陳元詠

協力：陳靜雅、黃曉楓

編輯：鄒仲安

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