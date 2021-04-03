復活節假期來到眼前，旅行蟲正咬你時，能否出外旅行，看你決心。如果今年破例要留在本地，那麼要暫時頂癮止咳，看Netflix提供旅遊節目不失其中方法。

電視嘆世界節目，1984年美國推出《Lifestyle of Rich and Famous》影響深遠，為奢華定調，在各地播放後，絕大部份電視台（甚至雜誌）都跟隨該模式來製作旅遊題材，宣傳炫耀式生活享受，簡直播毒，害人不淺。被胡錫進說為「造謠機構」的BBC，有異於美國行家，而BBC Two更有獨立個性。在2017年推出無與類比《Amazing Hotels: Life Beyond the Lobby》，第一季介紹六家酒店，而第二季則探訪七間。在今年初，該片集於Netflix上架，給經常出外嘆世界的富裕消費者打開多扇窗。

講起住酒店，香港人強國人常當仁不讓，大聲說我至叻，那為甚麼要看BBC Two的選擇呢？BBC Two採用「amazing」（字幕繙譯為神奇）這個字來形容酒店便不同凡響。在這裏，amazing重點在於某種「特質」、「質地」、「個性」，而文化人畀錢俾得口服心服才算。如此文化人才懂得、才享受、才同意的消費品味遊戲，便非土豪大媽可玩。

截至今年3月底，該個節目在5年來只播出兩季，一共11集，稀罕程度反映慢工出細貨，可以想像，要完成一集，差不多半年時間，那非商營電視台所可以負擔。國家級電視製作夠認真，觀眾不應視作等閒，看時宜抱謙虛態度，吸收知識，給自己儲備將來有用。

溫馨提示：該節目介紹的酒店，每晚收費動輒港幣5萬至10萬，觀眾如非甘比、關之琳等等，宜自動轉為理性消費，變為「客廳旅行家」，甚至縮骨，跟大隊，抱「睇咗當去咗」心態便算，其實也無妨，因為BBC Two亦會多謝你。國營電視目的是宣揚正當人生觀、合適時代潮流消費態度，並傳播地理、歷史、文化、經濟、生活知識，造福大眾，滿足各人求知慾望，便算成效。

BBC Two製作該消費娛樂節目，別出心裁選擇女主持Monica Galetti，薩摩亞出生、紐西蘭廚師，服務多家頂級餐廳、酒店20年，又當過《Master Chef》評判；男主持Giles Coren在報章寫餐廳、酒店評論，對任何事物都可發表意見。他倆代表BBC Two入住各大洲精選酒店，並非做遊客，不只看酒店輝煌大堂，而是捲起衫袖，當「短暫員工」，與長期員工一起服務客人。

他倆與各同事溝通，請教工作細節，關心他們家庭生活，並探訪其家庭，細談他們工作目標、人生理想。他倆還深入酒店各個部門，展示幕後，又嚐試基層員工工作，為客人按摩，為馬匹清潔，又與廚房同事員工走去農場摘取蔬果，到海邊岩石間尋找珍貴佐味料，甚至在廚房準備食物，到孤兒院親手逐一派發。

當然，他倆會訪問部門資深主管與總經理，深入酒店核心，不單止剖析整家酒店運作與營運情況，還試圖把酒店看作更有作為的機構，例如南非Silo酒店與Cape Town經濟息息相關；阿曼Anantara Al Jabal Akhdar酒店員工來自數十個地方，成為民族共融示範區；智利Hacienda Vira Vira酒店，教育客人認識被滅絕的Mapuche民族；厄瓜多Mashpi Lodge，建於原始森林裏，讓客人處身在現代舒適文明裏思考大自然；肯亞Giraffe Manor，讓長頸鹿伸頸進入餐廳與客人房間；而在南太平洋法屬Polynesia的私人島上，發揚馬龍白蘭度反強權精神，擁抱和愛護海洋大自然，這些酒店都在推行環保教育。南非Cape Town那家在French Quarter酒店更進一步，除了消除種族隔離，也緩和貧富懸殊，讓貴客發揮救贖精神，邀請客人進廚房準備食物，然後帶往貧民區孤兒院，親手派發。酒店幾乎變為宗教場所。這樣的酒店，便是BBC Two所謂amazing之真締，令人嘆為觀止。

《Amazing Hotels》全面照顧你裏與外，既幫助你得到人間極致奢華，安排你與愛侶乘坐直升機到山上，即場煮早餐，然後開枱佈置一切，讓你倆在讚嘆浩翰大自然極致，享受美食；或者，讓你帶一隻價良品種猛鷹去散步，而同時幫助發揚你內心人文關懷善意。

Netflix即將播映《Amazing Hotels》第三季，屆時有機會再分享我心儀嚮往探訪的酒店。

今天地球上太多奢華、與眾不同、出類拔萃酒店，要選擇、評說該眾多精品，困難到近乎不可能。識貨者才不會與胡錫進同等見識，會謙虛看看先進國家電視台怎樣觀察、如何分析、評價。懂得欣賞別人長處，吸收其精明見解，會裨益自己，智慧人所為也。

撰文：張錦滿

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