復活節假期來到眼前,旅行蟲正咬你時,能否出外旅行,看你決心。如果今年破例要留在本地,那麼要暫時頂癮止咳,看Netflix提供旅遊節目不失其中方法。

電視嘆世界節目,1984年美國推出《Lifestyle of Rich and Famous》影響深遠,為奢華定調,在各地播放後,絕大部份電視台(甚至雜誌)都跟隨該模式來製作旅遊題材,宣傳炫耀式生活享受,簡直播毒,害人不淺。被胡錫進說為「造謠機構」的BBC,有異於美國行家,而BBC Two更有獨立個性。在2017年推出無與類比《Amazing Hotels: Life Beyond the Lobby》,第一季介紹六家酒店,而第二季則探訪七間。在今年初,該片集於Netflix上架,給經常出外嘆世界的富裕消費者打開多扇窗。

講起住酒店,香港人強國人常當仁不讓,大聲說我至叻,那為甚麼要看BBC Two的選擇呢?BBC Two採用「amazing」(字幕繙譯為神奇)這個字來形容酒店便不同凡響。在這裏,amazing重點在於某種「特質」、「質地」、「個性」,而文化人畀錢俾得口服心服才算。如此文化人才懂得、才享受、才同意的消費品味遊戲,便非土豪大媽可玩。

截至今年3月底,該個節目在5年來只播出兩季,一共11集,稀罕程度反映慢工出細貨,可以想像,要完成一集,差不多半年時間,那非商營電視台所可以負擔。國家級電視製作夠認真,觀眾不應視作等閒,看時宜抱謙虛態度,吸收知識,給自己儲備將來有用。

溫馨提示:該節目介紹的酒店,每晚收費動輒港幣5萬至10萬,觀眾如非甘比、關之琳等等,宜自動轉為理性消費,變為「客廳旅行家」,甚至縮骨,跟大隊,抱「睇咗當去咗」心態便算,其實也無妨,因為BBC Two亦會多謝你。國營電視目的是宣揚正當人生觀、合適時代潮流消費態度,並傳播地理、歷史、文化、經濟、生活知識,造福大眾,滿足各人求知慾望,便算成效。

BBC Two製作該消費娛樂節目,別出心裁選擇女主持Monica Galetti,薩摩亞出生、紐西蘭廚師,服務多家頂級餐廳、酒店20年,又當過《Master Chef》評判;男主持Giles Coren在報章寫餐廳、酒店評論,對任何事物都可發表意見。他倆代表BBC Two入住各大洲精選酒店,並非做遊客,不只看酒店輝煌大堂,而是捲起衫袖,當「短暫員工」,與長期員工一起服務客人。

他倆與各同事溝通,請教工作細節,關心他們家庭生活,並探訪其家庭,細談他們工作目標、人生理想。他倆還深入酒店各個部門,展示幕後,又嚐試基層員工工作,為客人按摩,為馬匹清潔,又與廚房同事員工走去農場摘取蔬果,到海邊岩石間尋找珍貴佐味料,甚至在廚房準備食物,到孤兒院親手逐一派發。

當然,他倆會訪問部門資深主管與總經理,深入酒店核心,不單止剖析整家酒店運作與營運情況,還試圖把酒店看作更有作為的機構,例如南非Silo酒店與Cape Town經濟息息相關;阿曼Anantara Al Jabal Akhdar酒店員工來自數十個地方,成為民族共融示範區;智利Hacienda Vira Vira酒店,教育客人認識被滅絕的Mapuche民族;厄瓜多Mashpi Lodge,建於原始森林裏,讓客人處身在現代舒適文明裏思考大自然;肯亞Giraffe Manor,讓長頸鹿伸頸進入餐廳與客人房間;而在南太平洋法屬Polynesia的私人島上,發揚馬龍白蘭度反強權精神,擁抱和愛護海洋大自然,這些酒店都在推行環保教育。南非Cape Town那家在French Quarter酒店更進一步,除了消除種族隔離,也緩和貧富懸殊,讓貴客發揮救贖精神,邀請客人進廚房準備食物,然後帶往貧民區孤兒院,親手派發。酒店幾乎變為宗教場所。這樣的酒店,便是BBC Two所謂amazing之真締,令人嘆為觀止。

《Amazing Hotels》全面照顧你裏與外,既幫助你得到人間極致奢華,安排你與愛侶乘坐直升機到山上,即場煮早餐,然後開枱佈置一切,讓你倆在讚嘆浩翰大自然極致,享受美食;或者,讓你帶一隻價良品種猛鷹去散步,而同時幫助發揚你內心人文關懷善意。

Netflix即將播映《Amazing Hotels》第三季,屆時有機會再分享我心儀嚮往探訪的酒店。

今天地球上太多奢華、與眾不同、出類拔萃酒店,要選擇、評說該眾多精品,困難到近乎不可能。識貨者才不會與胡錫進同等見識,會謙虛看看先進國家電視台怎樣觀察、如何分析、評價。懂得欣賞別人長處,吸收其精明見解,會裨益自己,智慧人所為也。

撰文:張錦滿

