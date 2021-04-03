清明時節雨紛紛，香港人人欲移民。生人可以走，但先人不懂得走就無奈要留守，你有沒有想過，若離開了的話，「留守先人」怎算好？有5名20多歲的90後就想到「代客拜山」的服務，替已經移民，或是雖然在港但有苦衷不能拜祭的人代為掃墓拜祭。

辭正職全職拜山

「我們的機構名稱是PTGS，可以解作『part-time good son』，亦可以解作『part-time grandson』，甚至是粵語拼音『part-time乖孫』。」PTGS創辦人之一阿達笑道。5名創辦PTGS的「part-time乖孫」本來都各有正職，而且與殯儀業沒有半點關係，有從事IT、市場策劃或是會計。PTGS由今年2月開始正式營運，短短個多月就已經做了十多單生意，亦收到很多移民人士的查詢。

目前主理PTGS、25歲的阿達由今年2月開始營運「代客拜山」服務後，就辭了IT正職，全職幫人拜山，「一來我認為要營運好一個機構是不能『在下班後用一點時間』就能處理好的；二來拜山要在日間做。」阿達的家人聽到原本有穩定IT職業的兒子竟然要辭職替陌生人掃墓拜祭，不但不反對，還要他去進修殯儀相關知識，「真的只修讀拜山的課程就沒有的，殯儀就是較為相關的行業。」於是阿達就在某大專院校報讀了殯儀策劃師課程，4月開課。

自小與墳場為鄰

5名「part-time乖孫」都是自小住在柴灣的中學同學，柴灣墳場就座落在他們的家附近，亦有家人葬在柴灣墳場，所以在他們的成長過程中，柴灣墳場的輪廓亦隱隱藏在心中。他們大學畢業後開始工作，但在工作過程中找不到人生意義，就浮現了柴灣墳場的模糊輪廓。「我們不會特別抗拒或對此避忌，只要拜祭時心存敬意就可以，都是一件幫助到別人的事，都是有意義的行業。」阿達每隔兩三個月就上山拜祭，有時行山經過墳場附近的哥連臣角亦會走上墳墓看看，「小時候與嫲嫲住在一起，從小跟着她長大。到我念大學的時候，我嫲嫲就離開了。這多年，關係、感情其實一直都很親密的，她離開以後，能抽時間的話，我都盡量上來看一看。有時，心情有些失落或是有心事想與她聊，也會特地上來。」

到上年疫情開始，阿達的親戚不方便拜山，又知道他常常上山拜祭嫲嫲，就拜託他上山時順便幫忙掃墓，阿達就是這樣發現有「代客拜山」的需要。「平時上來探望嫲嫲的時候都會發現，旁邊的墓地可能真的好像很久都沒有人打理。」「Part-time乖孫」有不同的拜山方案，由最便宜的$333，只包括清潔打掃、獻花，到最貴的$799包括燒衣、燒味等，有不同選擇，每單個案花大概一小時來拜祭掃墓。「其實現階段我們掙的錢根本不多，以時薪來計算，甚至可能比送外賣還要低。始終剛開業，一定不會有很好的成果。」阿達苦笑道。

殯儀公司骨灰無人認領成孤魂野鬼

「『代客拜山』是比較新穎的概念，在我們行內都比較少見的。」殯儀業行內人、「裕祥殯儀」主理人Hades（陳檵垣）笑道。他指在殯儀公司都有類似「代客拜山」的服務，但僅限於骨灰未輪候至骨灰龕時，代客人上香拜祭。他指在先人上位後還需要幫他清理墓碑或是拜祭的情況是少之又少，「如果我們幫家屬（拜祭），他們反而會不喜歡。」雖然有人可能會認為找「代客拜山」是假手於人，但其實在殯儀業中有些更唏噓的情況一直存在，「每間殯儀公司平均都擺放着100包無人認領的骨灰，壞點說句，好像變成孤魂野鬼一樣。」Hades黯然道，他憶述曾有20多歲的女兒幫媽媽做身後事，過程已是用很經濟很簡單的形式，辦妥出殯儀式後，想聯絡她處理骨灰龕的問題時一直沒有回覆，亦一直沒有來拜祭。「有時家屬的心態是本來已經不想處理，只是到了最後一步一定要處理遺體，否則會有法律問題。現在她做完遺體處理的部份，骨灰就純粹存放在殯儀公司不想再理會處理。」Hades續指，從事10多年殯儀業，看過很多墓碑的字已經褪色、很多污漬沒有人抹，看到很多的迹象都是很久都沒有人拜祭。「對祖先人而言，有人給他香火當然是一件好事，但我相信先人在天有靈都會有個疑問：『為甚麼我的子女或是後人不自己過來，要找其他人來做呢？』 或者先人除了受香火外，也想見親友一面。」

記者：梁中勝

攝影：潘志恆、洪輝進

編輯：鄒仲安

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