清明節不少孝子賢孫到墓地拜祭先人，但除了掃墓外，縱觀環球仍有不少各具特色的墳場，遍佈由前人遺留下來的歷史文化痕迹，懷着敬畏心情參觀，亦是另類的深度旅遊體驗。

1. 巴拿馬無名墳場——3個墳場、3段跨國歷史

巴拿馬運河曾分別於1880至1889年，以及1904至1914年，分別由法國人及美國興建。由於工程困難，多年間死去的工人多達2.2萬人，死者中有黑人、歐洲人及華人；為安置各國死者，當地先後興建3個夾雜中西文化特色的墓園，分別是法國墳場、華人義莊及美國墳場，當中更展示着巴拿馬運河與該國的歷史興衰發展。

地點：Panama City, Panama

2. 波斯尼亞薩拉熱窩墳場——戰爭洗禮大地

1992至1996年期間，薩拉熱窩出現巴爾幹半島南斯拉夫內戰，圍城戰爭下死傷慘重，過萬人死亡。因為沒有地方安葬、人民亦無法逃到城外，只好安置於城市中心，一座座密密麻麻的白色柱狀墓碑，猶如白色密林，震撼得令人鼻酸，血迹斑斑的歷史就在生活之中，時刻警醒後世戰爭的可怕。

地點：White Fortress, Sarajevo 71000, Bosnia and Herzegovina

3. 阿根廷雷科萊塔國家公墓——華麗貴族公墓

位於阿根廷布宜諾斯艾利斯市中心的國家公墓，建於1822年，佔地95公頃，是當時的貴族墓園，多名達官貴人包括阿根廷國母貝隆夫人、23位阿根廷正副總統等亦埋葬於此，墓碑建得華麗精緻，是世界名墳之一，亦被稱為南美最美墓地。

地點：Junin 1790, Buenos Aires 1116, Argentina

4. 玻利維亞蘇克雷將軍公墓——墳場界「格仔舖」

位於玻利維亞首都蘇克雷的蘇克雷將軍公墓，建於19世紀後期，是當地歷代總統和重要的政治、歷史人物的長眠地點。與其他歐式風格墓園不同，公墓神龕除記錄先人姓名及在生離世日期外，亦有專屬的小空間，並按照先人喜好風格設計，及放置紀念品，猶如「格仔舖」一樣各具個人風格，讓墓地也不再冷冰冰。

地點：WPWJ+VP Sucre, Bolivia

5. 羅馬尼亞瑟彭察快樂墳場——以黑色幽默講生平

與印象中嚴肅的墳場不同，位於羅馬尼亞的快樂墳場展現出當地人富幽默感個性。墓碑上除有多款細緻雕刻外，亦清一色漆上被稱為Sapanta Blue的藍色，並以一幅幅形象化繪圖取代固有的黑白遺照，部份碑文亦以幽默、調侃等風格撰寫死者的生平故事，盡顯對死亡的豁達。

地點：Săpânța 437305, Romania

6. 法國拉雪茲神父公墓——宗教與藝術

位於法國巴黎市區的拉雪茲神父公墓，佔地約48公頃，是當地首個園林公墓，亦是五場大戰爭的紀念地。公墓起名源自路易十四的虔悔神父François d’Aix de La Chais，有濃厚宗教意味；園內亦葬有多個著名作家、音樂家等名人，包括波蘭作曲及鋼琴家蕭邦、愛爾蘭詩人及劇作家王爾德，以及眾多戰爭烈士等。部份墓碑旁設有多個大型藝術雕塑，可從中感受法國藝術及宗教文化。

地點：16 Rue du Repos, 75020 Paris, France

撰文：石嘉盈

編輯：鄒仲安

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