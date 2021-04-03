內地近年興起網上直播熱潮，人氣網紅動輒都有一百幾十萬粉絲，月入百萬不是夢。這股熱潮近一兩年吹到香港。因社會運動及武肺疫症，近一兩年香港人越來越少上街，在家工作成為常態，網購也成了新趨勢。自去年開始，無論甚麼時候上fb，總看到有人開直播賣貨，乜都有得賣，最近更發展到連生勾勾的魚蝦蟹都有得賣。

原本做廣告行業的Stanley，公司生意因武肺大受影響，行業開始萎縮，去年決定轉型，踩入直播界，和生意夥伴創立了一個直播平台「Pakdon Live泊檔直播」，主打賣生活用品、零食、韓國衫等等，這類貨品貨源易找，也意味着競爭大，於是想賣另類貨品。由於自己喜歡吃海鮮，眼見市場上雖然有賣海鮮的平台，但來來去去都是賣蝦賣扇貝賣冰鮮海鮮，靈機一觸，不如賣活海鮮，概念就像日本魚市場，每日晨早親自去香港仔魚類批發市場買新鮮貨，然後即場開直播售賣。

Stanley和拍檔都沒有街市和漁業背景，對魚的知識近乎零，但卻充滿信心，「民以食為天，就算疫情幾嚴重，人人都要食嘢，實掂啦。」他對魚市場的印象甚差，「周圍都係黑社會，粗口滿天飛。」但仍膽粗粗去見識，才發現在魚市場識人好過識字，入貨要有牌頭，批發商未必會賣貨予新手，甚至提供次貨，他們就決定每日凌晨去香港仔魚欄閒逛學嘢，觀察魚販怎樣買魚、揀魚和格價。逛了廿幾日，終於有老行尊願意教入貨，劏魚，將海鮮分缸飼養等，更在魚市場附近租了一個檔口給他們。

畀多百三「選好品」 6點前必收到貨

直播在鏡頭面前隨口講幾句就有人買，看似輕鬆，但背後付出的努力不少。Stanley和拍檔居於新界，每日凌晨4點就到達香港仔買貨，為早上9時的直播做準備。一場直播至少要4至5個人合作，分別負責主持、覆留言及WhatsApp查詢、處理定單、記數入貨。個多小時的直播完結後，就開始劏魚、包裝，下午1時前分好貨出車，黃昏6時前就保證送到客人家，分秒必爭，「有七八成客人收貨時，海鮮仲郁緊。」

記者觀察了幾日，發現直播反應熱烈，不少海鮮迅速被搶清光，街市區區都有，親自去買有得睇有得揀，點解要隔住個屏幕買？「街市你可否買一隻蟶子、一隻帶子？我們這裏可逐隻買，你買一隻花螺、兩隻蝦、指明14両的東星班都得，我們的經營模式就是客製化。而且這裏有很多街市少見的品種，蟹參你聽過未？我都係做呢行後先識。」他們還想到一樣東西叫「選品費」，只要客人每張定單多付$130，就會幫手揀貨源入面最好的海鮮，「同做慣的韓國衫不同，衫可以摸到質地，知道邊個牌子好，但海鮮不是，就算同一板蝦、同一堆魚，都可能有四五十個品種，要找靚貨很花時間，我們每日花六至八個鐘頭在魚欄，這些時間就值得收多$130。」

月入六位數字 賣海鮮毛利高

他們的客源主要是少逛街市的年輕家庭，或喜歡吃特別海鮮的客人，還有近三成是外國人，「原來香港仔住了不少外國人，很多西班牙人和法國人想買生八爪魚，但街市很少有，成了我們的忠實客戶群，因為他沒有其他選擇。客人想買甚麼只要聯絡我們，只要香港仔魚市場有，我們就可以買齊。」

直播買活海鮮另一個麻煩位是運輸，始終海鮮易死，死了就不夠貨分給客人，魚市場又關門不能補貨，Stanley最初亦收過不少投訴，最後決定限制每日最多接40張單，加上海鮮是濕貨容易漏水，不是個個司機都願意送貨，他們又要設法改良包裝。雖然麻煩，但他們直言海鮮的毛利是眾多貨品之中最高的，所以仍看好這個前景。

從廣告界做幕後，跳到直播界做幕前，Stanley認為香港人已經厭倦看廣告，反而喜歡看真實一面，所以不時見他在直播期間試食，將即時的感覺告知觀眾，觀眾看得過癮。不過，雖然直播盛行，但他認為並不能取代實體店，反而兩者可以互補不足，令產品增值。

疫下門市生意減 捧老婆做KOL

阿Ming和老公Ivan開設實體母嬰用品店12年，疫下門市生意減少，眼見當時有行家做直播銷售，觀眾反應熱烈，不斷買不斷買，但兩夫婦卻發現很多媽媽客人買貨回家後根本不懂得用。二人就決定開始專注經營社交平台，上載了200條自家拍攝的免費教學短片，教人用不同的母嬰產品，卻引來很多人留言問問題，見等待對方答問題一來一回太花時間，就嘗試做直播即問即答，反應又很不錯。二人育有3名子女，湊仔經驗豐富，阿Ming遂化身成KOL，主理fb專頁「BB開倉/新手媽咪教練」，自封「新手媽咪教練」，每星期有三晚在fb直播，邊賣貨邊答問題。

阿Ming最初很抗拒出鏡，在Ivan極力游說下才開始接受，現在面對鏡頭已駕輕就熟，「不得不承認，有出鏡和沒有出鏡的點擊率相差一倍。」他們甚至會讓仔女上鏡，直播已成習慣，在家中隨時都會開一場快閃直播介紹產品。為了吸客，他們設法想不同的噱頭，例如每晚搶先入錢的客人可得到限量禮物，或全晚消費最多的觀眾，可額外得到一盒貴價朱古力。每晚開完live後，還會繼續解答客人數百條私訊問題，「很多店主直播完後就不回答任何問題，但我們覺得售前售後服務都要做得好，結果每晚都答到清晨4點先有得瞓。」Ivan說直播的確是相當不錯的銷售渠道，佔整體銷售額一半左右。雖然通常會減價促銷，但賺少了的錢，就當是廣告費，直播的確吸引了不少客人跨區到他們位於北角的實體店購物，同時亦增加了網站的流量，暫時都會繼續做下去。

忠粉不理性消費 「當答謝主播」

由網購到直播購物，改變了不少人的消費習慣，有十幾年網購經驗的Cary，幾乎每日都會看直播購物。她在fb追蹤了不少直播平台，幾乎日睇夜睇，「實在太方便，撳個掣就會發連結讓你購物，而家真係好少出街買嘢，慳返唔少車錢時間。」她最常買衫褲鞋襪，其次是食物，她不只買給自己和女兒，連家人都經常受惠，一次可買幾千蚊，光是3月上旬，她已買了廿多件衣物，「每個月睇直播使幾多錢？我真係唔敢想像。不過而家冇得去旅行，我就將預咗去旅行嗰筆錢用來消費囉，我係咁安慰自己。」

Cary說因疫症工作減少，在家的時間多了，看直播成了她最大的娛樂，「我視之為真人show，每位主播都有不同風格，而且不停有新嘢睇，是活生生的。做直播的主持像個演出者，會令你開心，我留言對方會讀出我的名字，和我打招呼，溝通是雙向有互動的，和看電視很不同。」

為了支持主播，她也會不理性的消費，「有女主播喜歡飲酒，我即場在直播買支酒送給她，當多謝她為我介紹好東西，當回饋對方。」她形容看直播猶如追韓劇，接近沉迷程度，就算不看都要開着，當是收音機和電視，陪着入睡，「直播是一個趨勢，當你看慣後，很多生活習慣都會改變了。」

記者：黃子配

攝影：林亦、鄧欣、林正言、周芝瑩

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