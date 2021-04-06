使用精油有很多種方式，但香薰的好處是它可以控制精油的揮發劑量，有些商人可能會在精油中額外添加定香劑、香精、界面活性劑、醇類等成份，讓香味擴散效率更好，但一次過量吸入人體則對肺、肝、腎有負面影響，所以控制好接觸到精油的劑量是關鍵。

小劑量揮發溫和安全 適合嬰幼兒體弱人士使用

無論是使用機器或是竹片香薰，精油都可以微量且持續的揮發。精油會通過鼻黏膜吸收，迅速進入毛細血管和血液循環，傳導到全身，連睡覺都可以不浪費時間來吸收精油，可以說是「吸收於無形」。若可以控制在小劑量，且讓它長時間緩緩的釋放，方式非常溫和，安全性也高，對肝臟的負擔最小，特別適合嬰幼兒、重病患者或身體虛弱的人。

再者，香薰對改善情緒、記憶及荷爾蒙分泌都有獨特的效果。精油可以通過活化嗅覺系統來影響大腦神經系統。好的氣味，跟我們的情緒與記憶都是由大腦的邊緣系統來調節，所以由嗅覺引起的記憶能產生非常強烈的情感連結。

可緩解發炎 紓緩鼻竇炎喉嚨痛等呼吸道症狀

病毒或細菌常常會透過空氣傳播進入人體，最主要會先附着在呼吸道黏膜上，若適時使用香薰，通過香薰吸入的精油，一來可以降低微生物進入人體的機率；二來可以更直接、快速地抑制黏附在呼吸道的病毒細菌，達到緩解發炎的作用。亦有指香薰有紓緩鼻竇炎、喉嚨痛、咳嗽、哮喘、花粉症、支氣管炎、肺部問題等的效果，招名威教授亦表示贊同。

曾有研究發現，把精油揮發擴散到空氣中，能減少空氣中的化學物質數量，可用於去除空氣污染所帶來的異味，也可減少傳染性疾病擴散的機率。再說，大部份的精油的來源都是植物，特別是有一些植物具有防治病蟲害的揮發性芳香分子，可以讓蚊子、蒼蠅、飛蛾等敬而遠之。

使用時懸浮微粒會增加 建議打開門窗使用

但根據統計，在使用香薰產品時，室內的一氧化碳和二氧化碳濃度會飆升，懸浮微粒也增加，大量使用反而影響空氣品質。如果精油飄散的氣體與空氣中的臭氧結合，還會產生甲醛等二次污染物，容易引發頭暈、頭痛及身體不適。所以，招名威教授建議，使用時要打開門窗保持通風，是比較安全的做法。

撰文：美國毒理專家招名威教授

編輯：鄒仲安

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