如果下體出現一撮不明來歷的小水泡，但過了一兩星期又自動消失，勿以為是小事，因為這可能是陰部疱疹的性病症狀。陰部疱疹目前並無方法根治，一旦感染便終身有機會復發。要預防包括陰部疱疹在內的性病，安全的性行為非常重要。

可感染女性子宮頸

皮膚及性病科專科醫生區志森指，陰部疱疹多由單純疱疹二型病毒引起，近年由一型病毒引起的感染個案都有上升趨勢。陰部疱疹在性接觸時經體液傳播，如皮膚或黏膜有傷口感染機會就更大。區志森醫生提醒：「疱疹發作時傳染性更高，但消退後也有傳染風險。」陰部疱疹潛伏期一般為2至5日，可感染男性陰莖或肛門，而女性則除了陰部、肛門，亦有可能感染到較深處位置，區志森醫生說：「即感染陰道內範圍，甚至在子宮頸亦會發現到。」

加劇濕疹情況 嚴重可致腦膜炎

發病初期，陰部或肛門可能會痕癢，之後便會長出一些水泡。區志森醫生說：「這些水泡通常不會只有一個，而是一撮的，它們過幾天便會破掉及流水。」陰部疱疹有時會引致小便刺痛，若太過疼痛，甚至會引致無法小便。區志森醫生特別提醒，疱疹病毒在一些有嚴重濕疹的病人身上，可能會導致濕疹惡化。另外，疱疹亦可以影響神經線，引致急性小便困難或便秘，區志森醫生說：「還有很罕有的情況，疱疹病毒可能會感染神經系統，引致腦膜炎。另外，若孕婦臨盆時仍有活躍疱疹發作，而她又選擇自然分娩、經陰道生產，這便有機會感染嬰兒，最終可能會影響嬰兒的中樞神經。」

病毒終身潛伏體內

至於陰部疱疹的治療方案，區志森醫生指，大部份陰部疱疹都會自然癒合，若症狀較明顯，可選擇服食抗病毒藥物。不過區志森醫生強調，服用抗病毒只可減輕症狀，加速癒合，但不能徹底清除病毒，換言之，病毒會一直潛伏在患者體內。區志森醫生說：「至目前而言，疱疹並無根治方法，是會復發的，但復發的情況通常較初發病況輕微，亦會較快癒合。」

做足預防措施，例如使用安全套，能有效減低傳播及感染風險。不過既然病毒終身潛伏體內，那是否代表患者終身不能生育，以免感染伴侶？區志森醫生指，如有生育計劃，應避免於疱疹發作時性交。區志森醫生說：「無症狀播毒一般於感染後頭兩年較多，所以這段時間打算生育亦不是最理想。抗病毒藥可降低傳染給另一半的風險，但需要醫生仔細評估利害。」

區志森醫生建議，病人要有足夠休息、有規律的作息時間，並要吸收足夠營養，以減低復發機會。若復發頻密，即一年多於6次，亦可以尋求醫生的專業意見，相討是否有需要作長期抑制治療，每天服用特定抗病毒藥以壓抑疱疹病毒的活躍性，從而減少復發次數。區志森醫生說：「醫學界暫時未有一致認同的治療時間，但一般連續服用一年後，醫生會跟病人分析繼續療程的利弊。」

記者：李煒汯

攝影：許先煜、鄭明川

編輯：鄒仲安

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