當我們在公路看見浪貓在遊蕩，危險萬分時，也會嘗試協助拯救，或希望帶牠離開危險的地方。早前在日本就發生類近事件，福岡北九州高速道路公社接獲通知指有貓闖入公路範圍後，隨即限制道路車速及行車路線達3小時，以便拯救浪貓回安全的地方。

日本放送協會（NHK）早前報道，指於22日上午8時福岡北九州高速道路公社接獲通報，指公路範圍有隻浪貓闖入，經工作人員前往現場確認後，發現於2號線往太宰府方向的榎田交流道附近有一隻浪貓停留在路肩的護欄上，身旁的車輛疾風而過。工作人員有見及此，當機立斷將高速道路的雙線車道暫時限制通行，僅留單線道作行車；同時也擔心浪貓會受到刺激後，掉到高速道路旁邊的一般道路上，所以該一般道路也暫時管制通行。從NHK的影片中，只見浪貓旁邊停着兩架巡邏車，車頂的電子看板顯示「正在捕捉貓」的文字。

其後福岡北九州高速道路公社表示約在３小時後，成功用網捕捉浪貓，送到安全的地方後，也解除車輛管制。

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資料來源：NHK

撰文：Kaming Lee

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