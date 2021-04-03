香港每天都有數以千百計的動物正在尋找可以安居的地方，你願意為這些孩子帶來希望和曙光嗎？以領養代替購買，你也可以給牠一個溫暖的家。《每日一領養》為你提供尋家孩子的資訊，今天的主角是來自香港兩棲及爬蟲協會的燈燈。

編號：T2306

品種：紅耳龜

學名：Trachemys scripta elegans

名字：燈燈

大小：8.5cm

性別：未知

領養費：$50

注意事項：屬水龜一種，需長時間於水中生活。飼養箱內亦須設置浮台，用作休息與曬UVA & UVB燈。另外，食物建議餵飼合適的龜糧。主人須有耐性及愛心，定時清潔，當作寵物是自己家人，不離不棄。有興趣領養者，可到該會網站下載領養表格。填寫後，傳送/寄回該會網站/地址。

香港兩棲及爬蟲協會資訊

慈善牌照號碼：91/9058

豁免牌照號碼：ORG-00005

領養須知及申請表格：https://bit.ly/2TlceWZ

官方網站：http://www.hkherp.org/

以上資料的最後更新日期為2021年3月30日，詳細領養資訊可瀏覽香港兩棲及爬蟲協會的官方網站，領養申請的接收及批核將由該機構全權負責。

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