日本封關一年有多，最愛遊日的香港人「思鄉病」日漸嚴重，每逢大時大節，就會特別想念日本的景色和美食。有商場就索性將場內佈置成有「飛驒小京都」之稱的高山古街，重現日本江戶時代風味的街屋宅第，搖身一變成古色古香的「日本秘境」。進入市集前要穿過「高山古い町」大手門，大手門是日本城門之一，以木色建築營造饒富古意的懷舊風情，彷彿穿梭至江戶時代。大手門前設置了日式商店及日本人力車打卡位，讓遊人扮演着日本職人來拍照。

場內不但有大型打卡位，走進高山老街後有「高山老街食の祭」小食街和「宮川朝市週末市集」等着你。整齊排列的日式窗戶和閣樓之間，集合了超過14間日式小吃攤檔，主打多款日本特色美食，包括高山名物飛驒牛食材、炭烤串燒小食、關東煮、玉子燒、極罕日本燒酎、清酒、日本茶等。周末市集可以逛盡各類型的日本雜貨、家品、手工小物和各款日本人氣食品，全場逾40個特色攤檔，恍如置身於日本傳統市集一樣，即使未能親身飛到日本度假，留港也可以體驗日本風情，一解旅行癮。

高山老街食の祭

地址：荃灣愉景新城L1

日期：4月2日至6月27日

時間：中午12時至晚上9時

宮川朝市週末市集

地址：荃灣愉景新城L1

日期：4月2日至5月23日（逢周末及公眾假期開放）

時間：中午12時至晚上8時

採訪：黎婉婷

攝影：伍永健

編輯：鄒仲安

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