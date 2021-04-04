白蝕（Vitiligo）在中醫稱為白癜風症或白駁風，是一種後天、慢性色素病變造成的皮膚疾病。主要症狀為皮膚上出現大小不等、表面光滑、無鱗屑、形狀不規則邊界清楚的淺色或白色駁斑。

醫學上認為白蝕主要原因是皮膚局部製造黑色素細胞（Melanocyte）死亡或其功能發生異常，減少製造黑色素所致。至於細胞為何出現變化，現代醫學暫未有能確定的證據，一般認為與壓力、緊張情緒、生活環境改變有關。中醫亦認為病因為情志內傷氣機不暢、外邪侵入鬱阻肌膚、脈絡瘀滯氣血不通、肝腎不足氣血不榮於表，使得肌膚腠理失養，發為白斑。

白蝕在中醫上的四類型

1.肝鬱氣滯型：白斑分散，起於身體兩側肝膽經循行部位，逐漸增多，伴隨心煩、失眠、胸脅脹悶等。

2.風邪束表型：白斑成片色偏紅，多發於頸額部位，略感痕癢，可伴隨發熱、頭痛、鼻水等風寒或風熱感冒症狀。

3.氣血瘀滯型：白斑周圍色暗，可感覺附近刺痛，患者可見唇色紫暗，身體其他部位刺痛或有瘀點。

4.肝腎不足型：病程長，斑色雪白，患部毛髮變白，可伴隨腰膝痠軟、夜尿、健忘、耳鳴等。

中藥治療白蝕病

中醫對於治療白駁風會先分辨出病人屬於何種証型，加上體質情況，針對性地組方用藥，治以養血祛風、通利血脈、疏肝解鬱、補益肝腎。此外，中醫亦有用於治療白癜風的專方，例如白駁丸，是一個現代經驗方，藥物如益智仁、白芷、防風在現代藥理研究中顯示能使黑色素細胞變得活躍，因此成為治療白癜風的專用中藥，多在辨證論治的基礎上選取加入，提高治療效果。

療效方面，本病及早治療，臨床上發病半年內治療效果較顯著，超過3年者較差；白斑未成片、色仍偏紅療效較好，肝腎不足型病程較長，患部毛髮變白者較難治。此外，早治而有效果的患者亦要提防復發，復發時會較初次難治。

最後要提醒一下，無故得到此病的人，身體必然有許多不穩定的因素存在，服藥期間亦容易出現各種身體變化，建議盡量不要輕言放棄治療，耐心解決服藥期間各種身體變化等情況，與主診醫師保持良好溝通。

撰文：香港註冊中醫李浩然

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