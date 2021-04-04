2021年奧斯卡金像獎頒獎典禮幾度延遲，最終落實於香港時間4月26日早上8至11時在加州洛杉磯的杜比劇院和聯合車站舉行。TVB日前表明今年不會直播，相信也無損影迷興致。今屆大會因應疫情修改了比賽規則，允許串流媒體如Netflix、Amazon Prime上映的電影報名參賽，競爭異常激烈。我從眾多獲提名電影揀了幾部與當今社會和政治氣候有關的，趁假期可以趕在典禮前看完。

《Mank 曼克》

拿手運用色彩敘事的導演大衛芬查（David Fincher）在Netflix出品的新作《Mank 曼克》，居然是套黑白片。無非，是因曼克（Mank）是1940年美國電影《大國民》（Citizen Kane）的編劇Herman Mankiewicz的簡稱，電影講述曼克與導演Orson Welles創作時發生的分歧與爭持。劇組為配合《大國民》1940年代前後的電影質感，用盡心思研究舊電影的影視音頻，最後以數位黑白攝影機RED Monstrochrome 8K自然地捕捉單色效果，聲音方面先混音再用單聲道呈現，以把聲效做舊，以致敬《大國民》這部永垂不朽的經典。

老戲骨Gary Oldman飾演主角曼克，探討這個鬼才兼酒鬼賭徒的傳奇一生。大衛芬奇用佢老竇寫下的劇本，帶觀眾重新審視荷李活自古至今的迂腐墮落，批判大片廠政治的無情，探討電影與政治的關係，同時為曼克正名女角有我由《辣妹過招 Mean Girls》睇到大一直好鍾意，終獲提名最佳女主角的Amanda Seyfried，同埋自從《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）就不太討喜的Lily Collins。《曼克》是今屆提名最多的電影，一共10項，是大熱之選，可在Netflix上觀看。

《One Night in Miami 邁阿密的一夜》

《One Night in Miami 邁阿密的一夜》由全黑人班底製作，《Watchmen 保衞奇俠》的Regina King處女執導，編劇Kemp Powers改編其提名過英國勞倫斯奧立佛獎的同名舞台劇。背景設定在種族政策仍盛行的1964年的2月25日，非裔美籍拳擊手，亦即後來以「拳王阿里」（Muhammad Ali）著稱的Cassius Clay，於邁阿密海灘會議中心爆冷擊敗當時幾乎無輸過的重量級拳王Sonny Liston，卻因「吉姆克勞法」（Jim Crow Law）這種族隔離政策限制，無法與朋友在當地慶祝。電影以這件史實，虛構了拳王阿里、民權運動者Malcolm X、靈魂樂歌手Sam Cooke和美式足球手Jim Brow四位共處一室的對話，大談各自因種族歧視而遇到的掙扎。虛擬劇情結合史實，探討美國種族、宗教和文化動盪，睇完一定學到嘢。電影在Amazon Prime串流平台上架供觀看。

《Minari 農情家園》

雖然個譯名好似好老套，但我都在香港國際電影節（HKIFF）買咗飛睇，皆因《農情家園》已獲今年金球獎最佳外語片和辛丹斯電影節美國劇情片競選單元觀眾獎及評審團大獎，能否在奧斯卡再下一城都好，都應該唔錯。電影由韓裔美國導演鄭李爍執導兼編劇，由Steven Yeun、韓藝璃和尹汝貞主演，講述鄭導在80年代懷着美國夢移居美國，他這韓裔美國人的自傳式故事。因新冠狀肺炎分歧而起，上星期美國亞特蘭大市的槍擊案，將人們對針對美國亞裔之歧視的關注滾至新高。《農情家園》碰巧在這個時刻獲得提名，極具象徵式意義。另外值得一提是，73歲的韓國資深女演員尹汝貞飾演為協助女兒，從韓國來到美國的奶奶順子，成為第一位在奧斯卡頒獎典禮獲最佳女配角提名的韓國演員。

《Better Days 少年的你》

由香港導演曾國祥執導，周冬雨、易烊千璽主演的《少年的你》，擊敗大熱台灣電影《陽光普照》，入圍最佳國際影片提名之一，是繼《大紅燈籠高高掛》和《霸王別姬》後，第三部以港片入圍的電影。《少年的你》早在第39屆香港電影金像獎奪得最佳電影、導演等8項大獎，不過電影說的是在中國發生的中國故事，並不完全是富傳統香港符號的「港產片」。就看看《少年的你》能否繼上年《Parasite 上流寄生族》之後，接續成為另一部獲得此項殊榮的亞洲電影。對手有丹麥《醉好的時光》、羅馬尼亞《Collective》、突尼西亞《The Man Who Sold His Skin》和波士尼亞與赫塞哥維納《Quo Vadis, Aida?》等。

撰文：阿蘭

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