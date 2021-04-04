人類生育會懷胎十月，而狗狗則懷胎六十日。主人在照顧懷孕狗狗時，比起照顧孕婦，要小心注意的事項有過之而無不及。到底要怎樣做才可以順利達陣，讓狗媽媽誕下健康的小寶寶呢？

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如何得知母犬懷孕

首要，我們可以從狗隻的懷孕階段開始說起。狗狗的懷孕期一般為58至68 天，因狗狗們的品種、年齡及環境等因素而有變化。臨床上也有懷孕超過68天的狗狗，一般只有一個胎兒，而且多數要剖腹產。一般來說，母犬交配後20天左右，如食慾有所變化，行為表現安靜，喜撿食地面雜物，乳頭發紅、變硬，乳房較豐滿；30天後，腹部逐漸增大，這就證明母犬已經懷孕。此時應安排獸醫為狗隻進行觸診及抽血檢查，開始設計懷孕計劃。

避免流產須知 注意餵食及運動量

第一階段是剛受孕的首1個月左右：此時母犬要避免劇烈運動，否則很容易流產。主人餵飼跟平時一樣的份量就可以了，不要加太多的肉、蛋或其他營養。因為胎兒在初期生長速度較慢，進食後的營養很大部份會被母犬吸收。太多的營養會令母犬變肥，如果同時又不運動的話，很容易會難產。

第二階段是由第31天到第45天：在這個階段，嬰兒開始成長，母犬會因胎兒的成長，開始感到膀胱常被刺激，出現尿頻的情況。主人在這時候可以多帶母犬外出散步，增加運動量，為之後的生產過程做好準備。主人亦不用刻意增加餵食量，因胎兒如果吸收太多營養，長得太快，也會導致難產。

第三階段是由第45天到出生：主人可以非常明顯地看到母犬的肚子鼓起來，而到了最後幾天，甚至能摸到胎兒在肚子裏面打滾。主人須保證母犬有一定的運動量，餵食量方面可以稍為比平時增加20-50%，而應避免餵食高糖份、脂肪和蛋白質高的食物。

懷孕母犬產後護理

產後護理方面，狗媽媽在產後2至3天不宜進食過多食物，4天後當牠精神稍為改善才慢慢增加至正常份量。狗媽媽產後會因希望保護自己的子女而變得兇猛，一般要保持8至24小時的靜養，陌生人切忌接近，避免狗媽媽受到騷擾，發生咬人甚至吞食初生犬的後果。此外，還要加強狗媽媽的梳理和清洗，每周至少要洗澡一次，確保母子能在衞生的環境下互動及哺乳。

由懷孕至產後整段過程，主人應安排獸醫定期為母子進行檢查，確保過程順利，母子平安、健康。

撰文：黃雅純

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