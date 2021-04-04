體重210磅的頌文，曾經是個身材健碩、擁有雙碩士學位的副學士講師。直至 2012年，他被診斷為思覺失調，人生就始顛覆。

學術夢碎 幻覺來襲

頌文於大學畢業後，曾經當過兩年老師，但因討厭校園辦公室政治而辭職，先後在香港中文大學修讀了兩個哲學碩士學位。因為成績優秀，教授為他安排了教學職位，讓他在2009年開始在哲學系擔任教學助理，也在大專院校副學士任職講師。當時他雄心壯志，渴望踏上學術之路，但他跟隨的教授在2011年退休，以致他的教席亦因此完結。

大學合約完結後，由於家庭環境關係，頌文要由大學宿舍搬至劏房。在待業和思考前途的幾個月間，他開始出現幻聽及幻覺，例如聽到不知名的音樂在耳邊響起，初時他也覺得奇怪，但自覺又沒有聽錯。直至頌文跟教授分享了這些事件後，教授建議他到醫院檢查一下，因為懷疑他患上思覺失調。然而，頌文一直認為自己擁有高學歷和喜歡思考，相信自己沒有問題，所以亦毋懼入院檢查一下。

自覺美好生活要被「魔鬼」破壞

他依稀記得當時入院，已漸漸出現妄想症狀，更曾大叫起來。他憶述當時的自己：「我幻覺有魔鬼，要破壞我美好的生活……我要反抗，所以就大叫。」護士隨即將他紮在床上。醫生問了他一些問題，認為他思考上有些錯亂，診斷他患有思覺失調，不過頌文心裏非常抗拒，覺得自己沒有病。

醫生沒有解釋過頌文患病的成因，而頌文如今回溯，除了事業及家庭的轉變，他覺得或許是因中四的時候，一位好朋友自殺身亡，令他怪責自己，性格亦從此變得沉鬱。及後，雖然醫生已處方鎮定劑讓頌文每天服用，但由於頌文自覺有正常思維、嚴謹的邏輯思考，沒那麼容易發病，所以出院後一直沒有依時服藥。

卧床妄想一星期 不食不飲

正因如此，頌文的病情開始惡化。他曾試過脫掉上衣到處走，因為「要避魔鬼的追擊」，從大埔步行至大圍。即使引來路人側目，他也旁若無人，心裏只剩下與「魔鬼」對決。在劏房的日子，他不洗澡、不飲食，只卧在床上，不分晝夜地妄想。最嚴重時更不用如廁，也不覺肚餓 。妄想的夢境像電視劇和打機般驚險，有時也會讓他覺得很刺激和開心。

那時候，頌文一直關掉自己手機，謝絕與外界接觸，自言只剩他自己一人跟「魔鬼」困獸鬥。由於他失去時間觀念，只憑天陰天晴來辨識日子的過去，他估計過了約一星期左右。直至房東多次上門催收房租，結果要消防員破門入屋，才發現他在床上。

及後頌文被送往青山醫院接受治療，他形容當時在醫院的情況：「幾乎兩三個星期不讓我去廁所，要插尿管；不讓我進食，只是吊鹽水；雖然有尿片，但護士兩天才來清潔一次。對我來說都頗為侮辱，是很差的經歷。」那次他在醫院住了差不多兩個月，這次他乖乖服用醫生的處方藥物，因而減輕了不少症狀，但就見證自己一天比一天肥胖。至今他也不肯定復元是否藥物的功效，還是自己在妄想中擊敗了魔鬼。

終獲改善住屋生活

當時，頌文的思覺失調雖然已大有好轉，但因前路茫茫，面對生活、居所及工作的壓力，令他感到非常辛苦，全無生趣，也對人生失去了希望，更產生結束生命的念頭。他曾兩度試圖自殺，最後都沒有成功。後來他跟社康護士透露自己有自殺念頭，護士隨即再送他回醫院。這次醫生建議在醫院期間等候排期入住中途宿舍，之後可以排隊上公屋，頌文才覺得有回希望。「對着白色的牆壁和規律性的日常生活，我連胡思亂想的空間都沒了。心境平伏也沉靜了，沒了尋死的想法。」

任朋輩支援員 幫助同路人

後來頌文終於找到現在的工作——在社福機構當朋輩支援員。走出低谷的頌文，希望用自己的經歷幫助其他同路人。上司Ming記得，他面試時，建議頌文可以開設英文班，因在朋輩支援員之中，擁有如頌文般的高等學歷是很少有的。

患病期間那一兩年，他因為覺得羞恥，完全沒有跟朋友說過自己患病。出院後，他才跟一兩個朋友說起這件事，朋友都不敢相信，因為他說話有紋有路，絲毫不像有精神病。從大專院校講師，變成情緒病康復者導師，旁人或覺可惜，但頌文滿意現時的生活及工作：「我可以以過來人身份幫助同路人，教他們英文。他們有些連A至Z都背不到，到現在可以做到英文話劇。他們做人的信心提升了，也樂觀了。我幫到八個會員，自己都有滿足感，覺得很有意義。」

頌文至今會每天服藥，未再有思覺失調。藥物的副作用令他肥胖不少，但他仍然期待生活、享受旅行、砌模型、跟朋友吃飯和唱歌，更試過在社區活動中表演唱歌。經歷過高山低谷，頌文領悟到，相比起以前力爭上游，現時簡單健康的生活，更為快樂，已經別無所求。

記者：Lui

攝影：Heiman Au

編輯：鄒仲安

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