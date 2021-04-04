《馴貓記》播出後，不少讀者都留言表示非常好奇各集問題貓咪的後續情況。第二季首集《兩貓不和》中的主人Kimmy和Annie，最近就向貓行為治療師Briganne Carter及攝製團隊傳來道謝信息，表示貓咪金比和銀子已經和好如初，即使在沒有食物的情況下也能共處，可謂「大團圓結局」。

三月中旬播出的《馴貓記 2》第一集中，兩歲的金比和銀子在加入家庭約一年後突然發生180度巨變，由會互相舔毛的親密玩伴變成水火不容的世仇，令主人Kimmy和Annie苦惱不已。貓行為治療師Briganne Carter（擁有Certified Advanced Feline Training Professional及Certified Cat Behaviorist資格）上門觀察，並作出診斷及訓練建議後，金比和銀子的情況已在兩個星期內出現大躍進，但當時仍未能讓牠們自由地在屋內各個空間跑跳，只可以在有零食的情況下於相同空間共處。不過兩貓最近再出現令人鼓舞的進展，Kimmy和Annie於三月i底向Briganne及攝製團隊傳來道謝信息，表示金比和銀子已經和好如初。

大團圓結局當然得來不易，兩位主人在拍攝完結後仍然堅持不懈地進行訓練。「因為沒有門閘，所以我們改為把房門打開少許，讓牠們不能互相進入彼此的空間，但同時牠們又會因為看到對方而感到好奇。曾經好幾次金比強行推門進來，雖然起初牠有感到害怕，但發現原來有東西吃後便開始放鬆了。」此外，因為根據Briganne的診斷，得知原來行為問題的成因出自金比，他們亦刻意在金比較放鬆的深夜時份才進行訓練，令成效大增。Kimmy和Annie再逐步由抱着兩貓待在相同空間，至其後慢慢讓牠們共處，終使牠們可在沒有人在家看管的情況下和平相處。Kinnie和Annie直言壓力大減，對於現況亦感到非常開心。

如果你家主子也有任何行為問題，想免費諮詢貓咪行為治療師的專業意見，歡迎點擊以下連結報名參加《馴貓記》：http://bit.ly/3eHJ2m5。

記者：黃藹婷

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