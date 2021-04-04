到底人性本善，還是人性本惡？人一出生是否一張白紙？如果真的是一張白紙，那為甚麼人會有邪念？但不論你信奉那一個派別，相信也沒有想過，一個只有十幾歲的小女生，居然會對一個八歲的小女童狠下毒手。

《果籽》邀請了YouTube Channel「解密工作室」的探員X出任嘉賓主持，推出《奇案解密》Talk Show節目，每一集會邀請不同的專家嘉賓，以不同角度講述及分析每一宗奇案。今集我們探討一椿來自韓國的案件，案件更被改編為大熱韓劇《Mouse》。案件中受害的8歲女童，在公園遊玩後，問公園內一名17歲少女借電話致電家人，但這名17歲少女居然將她誘騙到住所殺害後分屍，更把女童殘肢送給自己情人。今集請來精神科專科醫生，跟我們了解一下，這單悲劇誰要負起最大責任？為何這名17歲少女要恨下毒手，小朋友又該如何防備陌生人。

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第一集：日本烏頭屬保險⾦殺人事件

第二集：美國真實版《殺人犯》

第三集：香港大埔寶湖花園燒屍案

第四集：香港15歲私影少女被殺案

第五集：澳洲悉尼林家血案

第六集：香港迷暈奶昔凶殺案

第七集：香港打劫銀行殺警案

第八集：韓國連環毒殺案

策劃、撰稿：解密工作室 探員X

嘉賓：精神科專科醫生 麥棨諾

攝影：陳湧、尹文堯

導演：楊日冊

監製：劉芷晞

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