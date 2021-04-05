你的優惠︱4月優惠精選 （2021年4月5日至4月11日）。

4月優惠，驚喜繼續送上！當中包括：大團圓特式海味即飲湯包套裝、SNOOPY 3D公仔棒球雙層玻璃杯、Kirkland Signature美國剝殼開心果、SKINFOOD皇室黑蜂膠潤澤系列套裝、大雪渓山田錦大吟釀原酒、Là Moit 抗菌香水CALM BIRCH、韓國 Mog One 電子聲波物理防驅蚊手環。

大團圓︱特式海味即飲湯包套裝︱7款口味

原價$455，優惠價$350。「一按即買」

大團圓特式海味即飲湯包套裝包括7款口味：花膠響螺鮮雞湯，以優質花膠配上鮮響螺及鮮雞等新鮮食材烹調而成，補而不燥﹑滋陰補腎。哈密瓜響螺豬腱湯，響螺滋陰補腎，哈密瓜含有豐富維他命Ａ和Ｃ，有助膠原蛋白生產。海底椰川貝鱷魚肉湯，以泰國鱷魚肉配上川貝海底椰等新鮮食材烹調而成，不加味精，健脾益肺，化痰止咳。另外更有香濃南瓜花膠湯、黑松露椰菜花乾貝湯、濃厚周打響螺湯、鮮濃南瓜乾貝湯，總有一款對你口味。

SKINFOOD︱皇室黑蜂膠潤澤系列套裝

原價$1465，優惠價$968。「一按即買」

保濕鎖水配合強化肌膚屏障一直都是保持健康年輕肌膚的關鍵。肌膚每天面對外來細菌病毒侵襲加上氣候不穩，容易導致水份流失、細胞失去彈性光澤。SKINFOOD特別研製出全新皇室黑蜂膠潤澤系列，以黑蜂膠為主要成分，黑蜂膠含有天然複合物可以抗禦外來細菌病毒侵襲，具有抗菌、抗炎及提升免疫力的功效。

除了以上的精選優惠外，今期推介還有以下一系列着數絕對值得大家留意！

SNOOPY 3D公仔棒球雙層玻璃杯

原價$128，優惠價$110。「一按即買」

70周年花生漫畫史諾比3D公仔棒球雙層玻璃杯，以雙層玻璃杯材質製作，8安士的杯身容量，耐溫度更可由-5°C達至70°C。

Kirkland Signature | 美國剝殼開心果 | 鹽焗口味 | 家庭裝

原價$366，優惠價$218。「一按即買」

開心果含豐富維生素、礦物質和抗氧化元素，具有低脂肪、低卡路里、高纖維的顯著特點。Kirkland Signature美國剝殼開心果，選用來自加州的上等開心果，經過鹽烤帶出其天然美味。純天然不含防腐劑，開心果自然開口，無漂白。

大雪渓︱山田錦大吟釀原酒720ml

原價$780，優惠價$698。「一按即買」

兵庫縣產的大雪渓酒造山田錦原酒，是全程手工精心釀造的上等佳作。華麗的吟釀香氣四溢，入口柔順而高雅，餘韻宜人，和諧的大吟釀，更是全國新酒鑑評會的金賞受賞酒。

Là Moit 抗菌香水CALM BIRCH | 50ml

原價$466，優惠價$420。「一按即買」

木質香調內斂沉穩，混合佛手柑、樺木、麝香及龍涎香，流露綿延暖意，仿如一趟秋日楓林漫步時光。前調是黑加倫子、佛手柑、蘋果、菠蘿。中調是廣藿香、樺木、玫瑰、摩洛哥茉莉．而後調則是橡木苔、麝香、黑香草、龍涎香。產品符合美國食品藥品管理局（FDA）註冊及SGS認證標準，性質溫和、不刺激肌膚，具長達48小時的99.9%抑菌效果。

M韓國 Mog One 電子聲波物理防驅蚊手環︱黑色

原價$698，優惠價$378。「一按即買」

韓國Mog One電子聲波物理防驅蚊手環，透過聲波模擬雄性蚊子飛行頻率，防止雌性蚊子在附近出現。實驗實證有效驅除1至3米內的蚊蟲。USB充電30分鐘，即可連續使用約30小時。而且內設阻止過充及過度放電系統，安全放心，適合一家大小使用。

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