兩歲半的甯宜是家中獨女，但她卻有30多位「兄弟姊妹」。一早起床，小人兒跑到龜池，熟練地一手扶着媽媽，一腳踏上非洲盾臂龜背，因為這張「龜椅子」的高度讓她能夠看到隔壁水龜的水池，餵水龜吃早餐。「Hello Turtle！」一出生就天天和龜一起玩，猶如一家人，這是小女孩與巨龜的生活日常。

「陸龜的話，我有一隻亞達伯拉象龜，仲有盾臂龜、豹龜、紅腿、賀萬這些品種，水龜就有巴西、火焰、草龜。」說起龜，甯宜的媽媽（大媽）如數家珍，身為龜癡，她最多曾養過40隻龜。為了養龜，她把家中把近千呎的天台讓給她的愛寵，人類只屈居在300多呎的空間，「我把全部龜當子女，我替牠們改名字，跟我的女兒一樣，龜也是我的家人。」

甯宜的初生嬰兒寫真照，自然也要包含龜兄弟姊妹，甯宜剛出生八天，大媽特地讓女兒趴在盾臂龜上拍照，「想小孩與龜更親密地接觸，也想讓其他人或者我的家人知道，只要做好衞生，小孩和動物每天一起生活沒有問題。」

是座騎是玩伴 栽培女兒做獸醫

即使長大了，小妮子現在依舊喜歡騎巨龜，無論站在龜背上看其他水龜，還是坐着龜餵牠吃水果，巨龜們也紋風不動，自顧自地繼續曬太陽、吃紅蘿蔔。也許因為約30磅的甯宜，對百多磅的象龜來說仍算輕，大媽解釋，同等重量的龜交配時也會趴在對方身上，龜背承受到跟自己差不多重的外物，所以家中的巨龜目前還能承受甯宜的重量，「等女兒長大，約10多歲時，再教她甚麼體形的龜可以騎。」

疫下與同齡小朋友相處的機會大減，幸好甯宜有龜，溫順、配合的龜是她扮家家酒的最佳玩伴，甯宜一時拿着針筒為小龜打針，一時拿着聽筒靠在巨龜背上聽心跳，這套醫生玩具套裝是大媽特地買的，「我有一個小夢想，希望可以栽培女兒做獸醫。」在香港懂得醫治龜的獸醫比較少，好的醫生更少，預約獸醫也需時，大媽有一隻龜就曾因來不及看獸醫就離世。甯宜還小，當獸醫仍言之尚早，不過至少喜歡動物、願意照顧動物。

大媽家中有剛出生的小龜，只有手掌一般大小，被她珍而重之地鎖在小房間裏，因為甯宜太喜歡小龜，「她對小龜很好奇，但小朋友少不免笨手笨腳，我怕她弄傷小龜，一失手把龜跌落地下就一命嗚呼，惟有把龜鎖在房間內，盡量讓他們減少接觸。」但間中忘記鎖上房間，甯宜就會偷進房間偷缸內的小龜玩，由以前把小龜當玩具，到現在逐漸開始懂得觀察牠們的動作、學習照顧小龜，「例如有時候我餵食、把龜放進水池浸水，她都會坐在旁邊的椅子看。」

合格執屎官 一代代傳下去

大媽從小就教甯宜餵龜、幫忙清潔，龜池外面長期放着香蕉、青瓜等預備給陸龜的蔬果，不用媽媽吩咐，甯宜就會自己拿起龜糧、蔬果，撒到龜池裏，但大媽笑着投訴她越幫越忙，「在不用餵飼的時候，她卻會把水果全倒進龜池。」餵龜讓甯宜發現原來龜池邊總有香甜的水果，自此當她想吃水果時，就走到放龜池旁，偷吃預備給牠們的水果，吃不完再丟進龜池餵龜，「家中的長輩專登買名貴水果給女兒吃，但小朋友不懂得分辨，有時候會把名貴水果拿去餵龜。」

雖然偶爾會幫倒忙，但甯宜也漸漸成長為一個合格的「執屎官」，看見地下有龜的大小便，她不會嫌髒、抗拒，還會自己用夾子夾起，在圍欄內的就叫媽媽清理。大媽會定期洗龜池，幫龜洗澡、擦背，甯宜看到就會爬進龜池一起擦背，「她以前會脫光衣服走過來一起擦，她覺得自己也可以一起洗澡，很開心。」

龜的壽命很長，動輒可以活上過百年，甚至比大媽、甯宜更長壽，大媽希望女兒從照顧龜上學會生命的價值，也能像自己一樣，從龜身上學會慢活、耐性，「有時候不用急，慢慢來也可以達到目標。」大媽家中年紀最大的龜也只有10多歲，自己想必不能照顧龜到終老，只能希望女兒願意接手，一代一代傳下去。「如果不幸，有一天我發現她真的不想接手，或者她坦承對我說，媽媽，我不喜歡龜。」大媽直言會尊重女兒決定，不會強迫她，「惟有替龜另覓好人家吧。」

記者：朱琳琳

攝影：伍永健、張志孟

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