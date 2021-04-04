正所謂講錢傷感情，每當要跟座駕計油錢，很多時便會萌生賣車的念頭癮。雖說要慳油錢，最直接的方法當然是轉開電動車、柴油車和混能車，不過電動車充電對於不少人仍是無法解決的難題。現時在香港售賣的全新柴油車又需要商用車牌才能駕駛，那麼混能車豈不是三者之中最佳的選擇？為了引證這個說法，我便向Hyundai（現代）借來一部車價$278,800的IONIQ Hybrid長測六日五夜。

一缸油45公升 廠方聲稱每升油行駛22.7公里

須知道廠方聲稱IONIQ Hybrid每公升油能夠行駛22.7公里，再配合它45公升的油缸意着每缸油理應能跑1,021公里。相比它的同級對手豐田C-HR Hybrid則聲稱官方油耗可低至22.8km/L，意味着每缸油理論上可行980公里，當然這一切也只是賬面理論而已，因此今次長測的主要任務便是看看IONIQ Hybrid究竟能否一缸油行900公里呢？

總馬力141匹勝同級Prius 加速有汽油車抑揚頓挫

為了在六日內完成900公里， 除了日常拍攝和通勤的路程之外，每晚我也特意開着IONIQ Hybrid遊車河，務求在還車之前讓里數達標。在這過程當中，IONIQ Hybrid最讓我驚喜的是它的動力表現居然不像同級採用CVT無段變速波箱的混能車那麼沉悶死板。事關它配用一副105匹的Atkinson Cycle的1.6公升自然吸氣引擎，而這副引擎的熱效率高達40%跟「混能界先驅」豐田Prius已經平起平坐，再配用一組43.5匹的電摩打，令IONIQ Hybrid的合併馬力為141匹，比起今代Prius還要高19匹。

再加上它罕有地採用了一套六前速雙離合器波箱，這種設定令IONIQ在加速時不會一味發悶聲，而是像一部傳統汽油車般有抑揚頓挫，而且動力傳遞亦比同級混能車來得紮實。事實上混能車採用雙離合器波箱是有頗強大的理據，始終一般雙離合器波箱都會在起步或低速時出現一定頓挫，而IONIQ Hybrid就正正利用了混能車用電力起動的優勢來掩蓋了雙離合器波箱起步頓挫的缺陷。再加上軚盤後方的撥片除了可以像電車般控制動力回收的強弱之外，亦可以在Sport Mode的情況下充當着轉波撥片，可見現代在設計此車的時候是花過不少心思的。

操控方面，IONIQ Hybrid的懸掛調校得很像歐洲車，避震行程明快又不失舒適度。再加上它的車架剛性高，因此過彎時明顯能夠感受到IONIQ Hybrid的底子絕對不差。雖則整部車開起來的表現與高性能跑車拉不上關係，不過總算是一部具有駕駛樂趣的代步車。

除了慳油之外，IONIQ Hybrid亦很着重安全表現，因此來港的新車已經標準配備智能巡航定速 、車道保持輔助系統，以及自動緊急煞車系統等主動式安全配置。這些功能讓我在漫長的公路上巡航時變得零舍有用，特別是它的智能巡航系統甚至比起某些歐洲品牌設計得更加人性化，即使前方有車切線也不會突然變得神經質而重煞起來。

流線型車身犧牲後排空間 尾箱太深提放行李較吃力

礙於IONIQ Hybrid極之流線型的車身，後排的頭部空間因此有所犧牲，尤幸腿部空間尚算充足，相信身高不超過六呎的朋友也不會有太大微言。而550公升的尾箱空間亦是稱職的尺碼，惟獨是地台設計得比較深，變相提放行李時就會略嫌吃力。至於造工和設備，這絕對是IONIQ Hybrid的強項，事關28萬的車價已經有齊主動式安全系統、電子錶板、八吋屏幕連Apple CarPlay、前排冷暖凳、電動記憶座椅、雙區恒溫冷氣連後排出風口、無線充電板，以及免匙進出系統，論設備IONIQ Hybrid絕對能夠滿足大部份買家的要求。

設備齊全家庭房車 還車前以824公里完成

這部IONIQ Hybrid除了設備齊全且能兼顧駕駛感之外，它亦是一部不用刻意慳腳也能慳油的家庭房車。不過今次又是否成功挑戰一缸油行900公里呢？很遺憾地直至我須要還車一刻，我也只是行駛了824公里，距離今次挑戰的目標里程76公里。話雖如此，在這824公里裏面，它的平均油耗是4.6L/100km，即它的續航里程可達976公里，只是記者不夠時間完成餘下里程而已。總的來說，這部IONIQ Hybrid真是一部極之慳油的車，面對着有加無減的油價，混能車再一次證明了要慳油錢，答案也不一定是電動車或柴油車。

Hyundai IONIQ Hybrid

引擎：1,580c.c. 直4

輸出：105ps、15.0kgm

馬達：恒久磁石同步式

輸出：43.5ps、17.3kgm

綜合輸出：141ps、27.0kgm

傳動：6速雙離合器、前驅

綜合油耗：4.4L/100km（廠方數據）

售價：$278,800

查詢：仁孚行

採訪：梁彥韜

攝影：黃梓樂

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