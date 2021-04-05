看畢一連兩季共七集的《馴貓記》後，心裏還有很多關於貓咪行為的疑問嗎？《動物蘋台》的最新欄目《馴貓信箱》繼續請來貓行為治療師Briganne Carter，親自解答讀者的投稿，為大家解構更多貓咪的行為習性。今集先來談談貓咪整晚大叫這個擾人清夢的行為問題。

Q1﹕貓咪之間會以喵喵叫來溝通嗎？

Briganne Carter：這部份很有趣。我們把貓咪帶到人類世界，牠們經常會喵喵叫地想跟我們說話，但其實牠們在野外並不會互相喵喵叫。很奇怪的是當牠們開始跟人類建立關係，因為我們總是在說話，有時實在太多話，就像我也很喜歡說話。所以我們會跟牠們聊天，貓咪繼而發出聲音，牠們喵喵叫是為了要跟我們溝通。

Q2﹕貓咪通宵大叫時我們應該怎樣做？

Briganne Carter：我總會說如果你的貓咪有任何異常行為，尤其是喵喵叫，首先要確定這不是健康問題。牠們不能跟你說話，牠們只可以喵喵叫，牠們只可以這樣告訴你。在確定這不是健康問題之後，我們不應對貓咪晚上大叫給予任何回應。在Winnie投稿給我們的影片中，烏冬在對着窗口大叫。而很有趣的是，牠不斷地回頭看就像在說：「你在這裏，Ｗinnie」、「很好，我要再多叫幾聲」、「噢，你還在嗎？看看我」、「我在拉筋，我很可愛」、「你不會想要回應我嗎」。你以為去摸摸貓咪、多給牠們關注，可能貓咪就會停止（喵喵叫），但反而你須要停止給予任何回應，這是你須要做的事之中最困難的。把所有關注拿掉，因為只要每當你給予貓咪回應，牠們就會喵喵叫。

Q3﹕怎樣才可以解決貓咪通宵大叫？

Briganne Carter：首先可以像Winnie般嘗試多跟貓玩耍。要是不奏效的話，可以嘗試在晚上放些乾糧。因為貓咪通宵大叫很可能是牠覺得肚子餓，想晚上有點東西可以吃，而益智餵食器便是個不錯的餵飼方法，亦可以有不同方式自製。Winnie提及到曾嘗試睡覺前跟烏冬玩耍，但卻似乎沒有甚麼作用。我聽過不少人說「我有跟貓咪玩耍」、「但是牠們只是坐着看我」。貓咪需要很多東西才能刺激牠們去玩耍，最重要的是你須要跟牠玩得就像一隻老鼠。牠們有所謂的「狩獵周期」，就是「潛近（Stalking）」、「追逐（Chasing）」、「捕食（Eating）」。首先你須要以聲音刺激牠們，以拍打玩具來製造聲音並使貓咪感興趣；然後玩具須要像一隻老鼠般四處擺動，貓咪看見它的時候便會感到興奮並慢慢地潛近；當牠們想要追逐玩具的時候，要讓貓咪可以有機會抓到，最後以正餐或零食來滿足牠們對捕食的慾望。這才是完成整個貓咪的狩獵周期。不少人都會用雷射筆來跟貓咪玩耍，這的確很有趣，我也會這樣做。但如果用雷射筆的話，可以想像貓咪無法捕捉和吃掉光束。如果你想要用雷射筆，可以先用作引起貓咪追逐的興趣，然後同時也用上玩具，讓牠們有東西可抓到。最後給牠們獎勵，這樣才是正面刺激，否則雷射筆可以讓貓咪非常沮喪。

Q4﹕可以怎樣自製小玩具給貓咪放電？

Briganne Carter：可以利用貨運的包裝物料（見圖1），把零食放進細小的坑裏，讓貓咪花時間把零食抓出來，就像牠們從地底捕捉蜥蜴或小老鼠等獵物。像Winnie的個案，這就是個非常適宜讓貓咪玩一整晚的東西，也適合那些會因主人整天外出工作而焦慮的貓咪。這讓牠們有東西可以做，有助大腦刺激。亦可善用紅酒木塞，以繩子前後貫穿，再把繩子綁成大的線圈（見圖2）。紅酒木塞很適合讓貓咪玩，也很適合患有異食癖的貓咪，因為牠們的牙齒可以咬進去。襪子也是很好的製作材料，只須把兩個廁紙筒塞進去並將襪子打結，再隨便拿一條家裏有的繩子把末端綁起來，就可以製成一個「抓踢抱枕」（見圖3）。對於那些喜歡扭打和打架的貓咪，不要用手來跟牠們打鬧，這會讓你的手被抓傷和咬傷。只要給牠們這種玩具，你的貓咪就會跟它扭打、捉抓，也會做出所謂的「兔子踢」，牠們還可以把它抓破而不會浪費你任何金錢。最後就是舊箱子，我們都知道貓咪有多喜歡箱子。先把頂端裁走了，然後在兩側穿好幾個洞，再穿上皮革繩子（見圖4），貓咪就可以從兩邊拉扯。這很適合須要改善關係的貓咪，因為牠們不須要看到對方，同時對幼貓來說也是很棒的玩具。

如果你家主子也有任何行為問題，想免費諮詢貓行為治療師的專業意見，歡迎點擊以下連結報名參加《馴貓記》或者投稿《馴貓信箱》﹕http://bit.ly/3eHJ2m5。機會難逢，千萬不要錯過了。

記者：黃藹婷

攝影：許先煜、周芝瑩

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