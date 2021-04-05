復活節假期來到尾聲，不知道大家有否好好叉電？即使未能如願出外旅遊，接下來的周末不妨多參與市集和工作坊，在港體驗各國文化，亦能放鬆心情。

原創文化市集 支持本地創作

常說香港是文化沙漠，其實香港也有不少原創文化，富本地特色。奔墟將舉辦原創文化節，匯聚本地插畫、文字創作以及音樂作品，集合超過100間本土小店，在周末閒逛市集，感受本土創作文化，亦十分有意思。

奔墟——香港原創文化節暨當教育遇上桌上遊戲小型展

日期：2021年4月9日至11日（須預約）

時間：中午12時至下午10時

地點：旺角登打士街56號家樂坊1/F全層

占卜、解夢市集 了解神秘文化

想占卜並非一定要去廟街，匠工作室本月在旺角T.O.P舉辦了有關神秘學的市集，不單有塔羅、盧恩符文、生命密碼等占卜法，市集還包含解夢、筆迹分析、心理投射繪圖、特式產品等活動，對神秘文化有興趣的你就不容錯過！

匠工作室四月份市集2021

日期：2021年4月10日至11日

時間：下午1時至7時

地點：九龍旺角彌敦道 700 號 T.O.P 1/F 108-111號店內

學寫西洋書法 享受創作時刻

近年西方書法十分流行，除了因為成品美觀外，書寫過程都十分療癒。HeyJune Studio提供了一個舒適的環境，讓參加者享受創作過程，自行設計字母後，便用燙金筆為物件寫上文字，參加者可選擇用卡紙或皮革，獲得優美的成品之餘，又可以享受創作時刻。

燙金西洋書法工作坊

日期：即日起至6月1日（須預約）

地點：火炭協興工業中心8/F C808室

體驗日本風情 穿和服享受櫻花主題下午茶

一年一度櫻花盛開的季節，在港也能體驗日本文化！Morokok舉辦以櫻花為主題的下午茶，為參加者提供每人一套和服，猶如置身於日本，在櫻花樹下品嚐精緻下午茶，還會附送於室外場景即影即有一張，與摯友和家人一同體驗和服賞櫻之旅！

櫻花樹下和服體驗 x 櫻花主題下午茶

日期及時間：

即日起至5月16日下午2時至4時；

即日起至5月16日下午4時至6時（須訂座）

地點：旺角登打士街56號家樂坊801室

撰文：林芷亦

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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