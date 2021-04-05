在之前的專欄上，我們已討論過成人阻塞性睡眠窒息綜合症的治療。阻塞性睡眠窒息綜合症是可以發生在不同年齡階段，例如新生嬰兒和老年人，我們今天會探討新生嬰兒上呼吸氣道阻塞的問題和治療。

患顱面異常罕見病或致上呼吸氣道阻塞

皮爾羅賓氏症（Pierre Robin Sequence）是嬰兒上呼吸氣道阻塞的主因，其發病率約1/8,500 至1/14,000。嬰兒的下顎細小和後縮、舌頭後垂，大部份嬰兒會呈現明顯的U型顎裂。以上問題會引致嬰兒上呼吸氣道收窄、呼吸困難和餵食不便。它亦可以與多種綜合症有關聯，例如特雷徹・柯林斯綜合症（Treacher Collin Syndrome，一般耳朵、眼瞼、顴骨和下顎骨有缺陷），斯蒂克勒綜合症 （Stickler Syndrome，一般會有獨特的面容遺傳性疾病、眼部異常、聽力喪失、關節問題）等。

患有皮爾羅賓氏症的嬰兒須由跨部門專科團隊進行評估及治療，包括兒科醫生、耳鼻喉科醫生、口腔頜面外科醫生、顱面矯齒醫生、小兒外科醫生、麻醉科醫生、護士、言語治療師等等。團隊會按臨床需要安排嬰兒進行造影掃描，內窺鏡等檢查， 經過全面評估後便可製定具體治療計劃。

輕度或中度上呼吸氣道阻塞的嬰兒可以接受非手術治療方案，例如俯臥姿勢，放入鼻咽氣道，使用正壓呼吸器和前會厭口腔矯正器（pre-epiglottic baton plate）。對於患有嚴重氣道阻塞和已進行非手術治療而未有改善的嬰兒，氣管造口手術是確保氣道安全的最有效和唯一的方法。可是，它同時給嬰兒帶來很多問題，例如造口感染、影響其吞嚥和語言發展，也給家人和護理人員帶來負擔。

改善下顎骨位置 避免嬰兒氣管造口

作為口腔頜面外科醫生，我們可以提供另一種手術治療方法，使嬰兒有條件拔除氣管造口管甚至預防氣管造口手術。由於上呼吸氣道阻塞主要是下顎骨大小和位置的結構問題，在排除其他氣道異常後，我們可以透過牽引成骨術改善下顎的結構。牽引成骨術是以手術性牽引刺激骨生長形成新骨。透過改善下顎骨的位置和形態，可以有助帶前舌頭並減輕上呼吸道阻塞，令氣道增大。

醫生會於第一期手術把顎骨切開並放置牽引器，手術後讓顎骨切口的纖維組織生長，之後開始牽動牽引器。醫生會每天拉前下頜骨的位置，期間需要使用內窺鏡檢查氣道，以決定牽引幅度是否足夠。在完成牽引階段後，會讓新形成的骨骼鈣化鞏固，最後進行第二期手術拆除牽引器。嬰兒在手術後需要繼續接受評估其呼吸情況和吞嚥功能，並且強化其口腔肌肉，目的是改善氣道和進食問題。

作為團隊的一份子，我們希望利用這項技術幫助合適的新生嬰兒，改善其生活質素，使他們能夠繼續發展成長。

撰文：何禮姸醫生（口腔頜面外科學會委員）

編輯：鄒仲安

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