狗狗與人類一樣，成長過程中都會經歷到由乳齒換成恒齒的換牙時期。在換牙期間，狗狗的牙齦和牙肉會感到又痛又癢，十分難受。狗狗在這時大多會有坐立不安、亂咬東西、焦躁易吠的表現，主人又可以怎樣做來幫助小狗度過這成長的必經階段呢？

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幼犬數月大開始進入換牙期

一般而言，初生小狗會在出生第二十天左右開始長出門牙乳齒，並在接近兩個月大時長齊全部乳齒。換牙階段大約會由第二至四個月大時開始，由門牙開始、 到虎牙（犬齒），到八個月大左右會全數更換，但也有一部份狗的換牙時期會比較長，甚至有兩歲大才換完的例子。狗狗的乳齒又小又薄，但比恒齒鋒利很多；而成犬的恒齒會比較大和厚，顏色雪白，門牙排列緊密但尖端圓潤。

狗狗在換牙期間，口腔會因長牙感到又痛又癢而想到處啃咬物品，亦會因為咬合力下降而減慢咀嚼時間。

幼犬換牙期食療 及主人準備事項

為免狗狗會咬破傢俬，甚至是電線或清潔劑膠樽等危險物品，主人應在狗狗換牙期間準備合適的磨牙玩具給毛孩們發洩，在轉移注意力的同時，亦可訓練牠們的咬合能力。此外，主人也可以準備一條濕了水的毛巾放入冰箱冰鎮後，再給狗狗啃咬，減低換牙期間狗狗牙肉牙齦的紅腫不適。

換牙期間，為了讓狗狗出長健康的牙齒，主人可以從食物方面補充足夠的鈣質，幫助牙齒成長。深色蔬菜如秋葵、魚乾、豆腐等都是含有大量鈣質的鮮食。但同時亦需要多喝水，防止傷腎、肚脹等不良反應。

狗狗在換牙期間，主人未必可以找到掉下的牙齒，因為狗狗經常會把掉下來的乳齒跟食物一起吃下去了。但不需要擔心，這對狗狗的健康並沒有影響。

反而，主人應觀察新牙的成長過程、舊牙有沒有脫落，如舊牙還未脫落就長出新牙，不但會令新長出來的恒齒與乳齒互相擠壓，有可能讓新牙長歪，導致牙齒不整齊。不整齊的牙齒不但會導致咬合不正，影響狗狗進食之外，還會讓牙垢更容易堆積，增加狗狗罹患牙周病的風險。

撰文：黃雅純

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