英國學校回復面授課程不到一個月，英格蘭的學生由4月1日起又迎來接近20天的復活節長假，而打工仔亦可享有一連四天的銀行假期（bank holiday）。以往不少家庭都趁機出外度假，但在疫情下國民只好乖乖留在英國過節，究竟大小朋友在這個長假期有甚麼搞作呢？ 筆者今期就找來父親為香港人的華裔英國母親、育有三名子女的Sadie Man，推介一下復活節親子節目。

掃QR Code跟線索尋蛋 獎勵紙條取代朱古力蛋

從英國皇室的IG賬戶（＠theroyalfamily）得悉，復活節「尋蛋遊戲」（Egg Hunt）的傳統可追溯至英女皇伊利沙伯二世之曾祖母維多利亞女皇（Queen Victoria）年代。時至今日，這習俗已成了英國家庭在復活節的指定節目，不少父母會選擇把家中後花園變身成「尋蛋樂園」，更會花點心思讓小朋友玩得盡興。不少父母會為小朋友自製復活節帽子（Easter Bonner）盛裝赴會，大家可發揮創意，把任何可跟復活節甚至春天有關係的東西，如小雞、兔子、紅蘿蔔、復活蛋、花草等等，放在草帽上。這帽子象徵新生與救贖，而戴上簇新的帽子及頭飾參加教會的節日崇拜更是歐洲復活節的傳統之一，其意義跟我們新年穿新衣相近。

開始「尋蛋」前，先要為小朋友準備一個放朱古力蛋的籃子，Sadie建議大家可從DIY復活籃開始，讓大小朋友來個熱身賽。而家長們在設計「尋蛋遊戲」規則時，可因應孩子的年齡而增加難度，例如：鬥快找出最多指定顏色及圖案的蛋；透過猜謎語、找線索尋覓復活蛋等。網上還有大量「罐頭」任務給家長們免費下載，Bits of Everything這網誌更把不同任務編製成QR code，大家可把適用於自己後花園環境的QR code藏起來，讓小朋友拿着電話掃描QR code追蹤線索，同時由於毋須出動真蛋，即使在下雨天玩「尋蛋遊戲」也不擔心朱古力被融掉。

若不想小朋友吃得太多朱古力，家長可把朱古力蛋改為其他獎勵，例如：把打機、看YouTube或多睡一小時等獎勵紙條放入膠蛋內讓他們尋寶。小朋友更可跟父母角色交換，如果父母找不到小朋友收埋的獎勵膠蛋，就要無條件兌現小朋友的願望。

相約公園「搗蛋」 賞番紅花、水仙花

復活節的Easter Sunday，即是每年春分月圓後的第一個星期日，正值春暖花開之際，番紅花（crocuses）、水仙花（daffodils）盛開，四處都洋溢着春天的色彩。不少家庭會把「尋蛋派對」從家中後花園移師到更大的公園舉行，既可相約其他家庭一起「搗蛋」湊熱鬧，又可順道踏青賞花。不過要留意，現時英國只允許兩個家庭混合或最多六人在戶外聚會。

不想為「尋蛋遊戲」而傷腦筋的話，英國不同景點、甚至朱古力品牌也會舉行「尋蛋活動」，例如：肯辛頓宮 （Kensington Palace）、全歐洲最大的濕地公園Walthamstow Wetlands過往也有舉行類似活動，而今年亦有教會團體舉行「尋蛋」活動，但由於要保持社交距離而限制了入場人數，因此門票早已售罄。若大家厭倦了「尋蛋遊戲」的話，倫敦皇家植物園（Kew Gardens）今年亦有新搞作，這個擁有超過50,000種植物藏品的聯合國世界文化遺產遺址，將在復活節期間與英國著名兒童漫畫雜誌《The Beano》合作，為連載漫畫《Dennis and Gnasher》舉行70周年慶祝活動，讓小朋友可沿路一邊賞花，一邊與漫畫主角進行香蕉保衞戰遊戲。

農場4月12日起重開 助養動物培育愛心

復活節象徵新生，加上4月份是動物繁殖的季節，不少父母都趁假期帶小朋友到農場參觀，甚至來個Glamping，感受生命誕生的奇妙及喜悅。配合英國第二階段解封，當地農場將於4月12日起重開，並為大家準備了連串親子節目：餵飼小動物、騎小馬、擁抱兔子、初生小雞等等，大家甚至可能幸運地見證到羔羊出世的一刻。有農場更推出動物助養計劃，助養費為20英鎊（約214港元）至35英鎊（約375港元）一年，而動物選擇種類繁多，除了有常見的小雞、兔子、羊仔，更有天竺鼠、羊駝、小袋鼠，甚至來自蘇格蘭的高地牛（Highland Cattle）等，從小培養小朋友的愛心。

親子烘焙 朱古力剩食變曲奇蛋糕

不少港人來到英國都變身烘焙達人，除了應節的十字包（Hot Cross Bun）外，杏仁水果蛋糕 （Simnel Cake）、甘筍蛋糕（Carrot Cake）也是熱門甜品，而Sadie更不時在其Instagram （@sadiekitchensweettreats）發佈一些妙用節日後的朱古力剩食製作的曲奇及蛋糕，大家也可以偷下師。

撰文、攝影：Sabrina@香港人在英國新生活

Facebook及MeWe專頁「香港人在英國新生活」版主，到英國做開荒牛，成立公關公司DDUK。與丈夫帶住一子一女，由零開始，一家四口，冇人冇物移居英國，展開新生活。

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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